Luleås otroliga vändning – avgjorde med sju sekunder kvar

Svep från kvällens omgång i SHL:

Växjö – HV71 5–1 (2-1,3-0,0-0)

Växjö: Richard Gynge 2, Erik Josefsson, Linus Högberg, Roman Horak

HV71: Johannes Kinnvall,

HV71 hade vunnit alla tre matcherna mot Växjö den här säsongen: 4-1, 4-2 och 5-0.

Växjö var därför ute efter att få revansch i Smålandsderbyt och det fick de verkligen.

Det blev hela 5-1 till Växjö efter att HV bland annat gjort två misstag som ledde fram till mål. Först drällde Markus Lauridsen med pucken bakom eget mål och då dök Lakers-kaptenen Erik Josefsson upp som gubben i lådan och petade in pucken i öppen kasse.

Johannes Kinnvall blev HV:s enda målskytt framåt men stod även för ett självmål. Ilari Melart fick en felträff och pucken flöt långsamt fram mot mål och Kinnvall råkade då, väldigt olyckligt, styra in pucken i eget mål med sin skridsko.

HV-kaptenen var minst sagt missnöjd med lagets prestation.

– Bedrövligt från vår sida. Vi måste upp i allting där ute, speciellt närkampsspelet framför båda målen. Vi måste hålla fokus här också, vi kan inte hålla på att ta onödiga utvisningar. Vi måste göra allting bättre. Det är klart att det är lite frustrerat men det gäller att hantera de känslorna också, sade Simon Önerud till C More.

Richard Gynge har haft svårt att motsvara förväntningarna den här säsongen och stod bara noterad för sex mål den här säsongen. Då klev den tidigare SHL-skyttekungen fram och smällde dit två kassar mot HV, hans första mål på 13 matcher, samt stod för en assist.

Leksand – Rögle 2–5 (1-1,1-1,0-3)

Leksand: Sebastian Wännström, Mattias Ritola.

Rögle: Ted Brithén 3, Taylor Matson, Dominik Bokk.

Leksand ledde med 2-1 i början av den andra perioden och siktade på att äntligen få bryta sin långa förlustsvit.

Då klev Ted Brithén in i handlingarna.

Röglestjärnan kvitterade till 2-2 innan den andra perioden var slut och i den tredje såg han nästan på egen hand till att ängelholmarna kunde ta segern.

Det var visserligen stekhete Dominik Bokk som satte 2-3-målet men därefter återtog Brithén taktpinnen och satte två raka mål för att fullborda ett hattrick. Hans första i SHL.

– Det kändes bra i dag, jag känner mig fräsch. Jag har ju varit skadad ganska mycket den här säsongen och känner att fysiken har tillbaks den senaste tiden här. Det gör också att man kan ha lite mer kyla i vissa lägen. Jag ska vara bäst när det gäller, säger Brithén till C More efter matchen och fortsätter:

– Jag gjorde ett hattrick på försäsongen, matchen innan jag blev skadad. Det är de enda två hattricken jag har gjort i min seniorkarriär här, roligt att de kommer samma säsong.



Rögle fortsätter därmed sin storform och har nu vunnit fem raka matcher. Leksand har dock åtta förluster i rad och nästan allt pekar på att det blir kvalspel för dalalaget till våren.

Luleå – Malmö 4–3 (1-0,1-3,2-0)

Luleå:Jack Connolly 2, Petter Emanuelsson, Erik Gustafsson.

Malmö: Henrik Hetta, Adam Brodecki, Emil Sylvegård,

Räkna aldrig bort Luleå!

Norrbottningarna låg under med 3-2 mot Malmö i slutet av matchen men då hände något med hemmalaget.

Med mindre än två minuter kvar att spela kom kvitteringen genom Petter Emanuelsson. Strax efteråt drog Malmö på sig dubbla utvisningar vilket gjorde att Luleå fick chansen att spela 5-mot-3 med bara en minut kvar.

De pressade på för en seger och med sju sekunder kvar (!) prickade Erik Gustafsson in segermålet för serieledaren som vände 2-3 till 4-3 på drygt en och en halv minut under de sista två minuterna.

Malmös segersvit stoppades därmed vid tre matcher.

Skellefteå – Djurgården 3–0 (2-0,1-0,0-0)

Skellefteå: Linus Lindström, Adam Pettersson, Niclas Burström.

Djurgården: –

Skellefteå har verkligen hittat formen.

Djurgården har varit ett av SHL:s formstarkaste lag den senaste tiden men var inga problem för västerbottningarna då de vann med 3-0 för att ta sin femte raka seger.

Gustaf Lindvall verkar nästintill omutbar i kassen för Skellefteå. Förra veckan släppte han bara in ett mål mot två av SHL:s bästa lag: Luleå och Färjestad. Den här gången höll stjärnmålvakten återigen nollan för de svartgula. Det var hans femte nolla den här säsongen och Lindvall är nu ikapp de Jonas Gunnarsson, Oscar Alsenfelt och Niklas Svedberg i toppen när det kommer till hållna nollor den här säsongen.

Efter matchen var Djurgårdstränaren Robert Ohlsson rejält irriterad.

– Jag tror det hade varit roligare att vara i ett bollhav i Kungens Kurva i kväll. Vi spelar dåligt med puck, vi spelar dåligt utan puck. Det är ingen bra match av oss, det är inte godkänt och vi kan bara göra det bättre, säger han till C More och fortsätter:

– Vi har varit ärliga. Det här är inte godkänt, det är inte vad vi står för och det här är inte Djurgården.



Djurgården tappar pucken i powerplay och Lindström slår till i friläget! #twttpuck #shl pic.twitter.com/sEzaGHFIJo — C More Sport (@cmoresport) February 18, 2020

Frölunda – Oskarshamn 5–1 (2-0,1-0,2-1)

Frölunda: Patrik Carlsson 2, Joel Mustonen, Brandon Gormley, Samuel Fagemo.

Oskarshamn: Tyler Kelleher.

Snacka om tuff SHL-debut för Daniel Rosengren.

20-åringen plockades in till Oskarshamn innan transferfönstret stängde i lördags och kastades direkt in i hetluften i kvällens svåra bortamatch mot topplaget Frölunda.

Då fick Rosengren hämta pucken ur kassen hela fem gånger då Frölunda hade lekstuga med bottenlaget.

Patrik Carlsson hade en lyckad kväll för Frölunda med två mål framåt. Även Ryan Lasch, två assist, och Brandon Gormley, 1+1, showade i krossen.

Brynäs – Linköping 2–3 OT (0-0,1-0,1-2,0-1)

Brynäs: Greg Scott, Marcus Björk.

Linköping: Sam Lofquist 2, Jonas Holøs.

Wow, vilken dramatik i Gävle!

De båda lagen som just nu ligger i ingenmansland möttes under torsdagskvällen och vid seger skulle Linköping på allvar kunna blanda sig in i slutspelsdiskussionen.

Brynäs tog dock ledningen med 1-0 vilket var ställningen under lång tid. Med fyra minuter kvar av den tredje perioden lyckades dock Jonas Holös kvittera för LHC, bortajubel.

Med bara en och en halv minut kvar att spela återtog dock Marcus Björk ledningen för hemmalaget, stort Brynäsjubel. Då såg det mesta ut att peka på tre poäng till Gävle men Sam Lofquist ville blanda sig in i handlingarna först. Med 31 sekunder kvar kvittera de han till 2-2, målet videogranskades men godkändes, stort LHC-jubel.

Lofquist var dock inte färdig där utan amerikanen klev återigen fram i förlängningen och skickade in sitt andra mål för matchen och såg till att bonuspoängen gick till Östergötland.

Örebro – Färjestad 3–4 OT (1-0,0-1,2-2,0-1)

Örebro: Joonas Rask, Daniel Muzito Bagenda, Robin Kovács.

Färjestad: Jonathon Blum, Michael Latta, Sebastian Erixon, Gustav Rydahl.

Örebro har tappat lite den senaste tiden och var nästan piskade att vinna för att inte tappa alltför stor mark mot på topp sex-placeringarna.

Det var jämnt genom 60 minuter även om Färjestad hade det mesta av spelet i den andra perioden. Det exploderade i den tredje perioden då matchen gick från 1-1 till 3-3 efter att det skjutits fyra mål på sex minuter.

Matchen gick till förlängning och där var det Färjestads Gustav Rydahl som avgjorde för Karlstadslaget och firade genom att bryta klubban över knät.

– Jag får smöra lite för materialaren. Jag kommer få feta böter för den där, men det var det värt, säger Rydahl till C More efter matchen och fortsätter:

– Jag tycker att vi spelade bra i två perioder. Sen började jag slarva i tredje och de fick de några enkla mål. Men vi kom tillbaka starkt och det är väldigt skönt att vinna.

Poängkungen Marcus Nilsson hade återigen en stark kväll då han stod för två assist och drygar därmed ut sin ledning i SHL:s poängliga.