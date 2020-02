Taylor Hall har redan trejdats en gång den här säsongen men det ryktas att Arizona Coyotes skulle kunna tänka sig att trejda bort storstjärnan om de inte längre tror sig ha chansen att nå slutspel.

Hall själv är dock tydlig med vad han vill.

– Jag vill nå slutspel med grabbarna här, jag vill inte spela någon annanstans den här säsongen, säger han till nhl.com.



Det råder motsägelsefulla uppgifter om Taylor Halls framtid i Arizona Coyotes just nu. Vissa menar att ökenklubben vore villiga att trejda bort storstjärnan innan Trade Deadline eftersom att de har varit utanför slutspel under perioder den här vintern samt att risken finns att storstjärnan lämnar gratis under sommaren.

Enligt TSN:s insider Pierre LeBrun ska dock Arizona vara villiga att ta risken och skriva ett maffigt långtidskontrakt med Hall – då hans nuvarande avtal går ut till sommaren.

”ALLTING HAR VARIT RIKTIGT BRA HÄR”

Nu uttalar sig 28-åringen själv om sin situation.

– Jag vill nå slutspel med grabbarna här, jag vill inte spela någon annanstans den här säsongen, säger Calgarykillen till nhl.com och fortsätter:

– Allting har varit riktigt bra här, förutom resultaten, Vinsterna är det enda som har saknats under de senaste veckorna här. Annars är killarna grymma, tränarstaben är fantastisk och Arizona är ett bra ställe att bo på. Det har varit riktigt kul att lära känna en ny stad och komma in i en ny grupp spelare. De har väldigt roligt här vilket gör att det har varit kul för mig att komma hit, säger Hall.



Innan trejden stod stjärnan för 25 poäng (6+19) på 30 matcher i New Jersey Devils och därefter har det blivit 22 poäng (8+14) på 27 matcher. Arizona innehar just nu den sista Wild Card-platsen i den västra konferensen, tre poäng före Nashville Predators och Winnipeg Jets.