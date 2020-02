Trejdar till sig toppnamnet: "Kan inte ha för många bra spelare"

New Jersey Devils är ute ur slutspelsracet i öst.

Då väljer klubben att rensa i spelartruppen. Sent under söndagskvällen trejdade man bort lagkaptenen Andy Greene till New York Islanders i utbyte mot David Quenneville och ett andrarundeval i nästa sommars draft. Senare, under natten till måndag, stod det klart att man även gör sig av med en av lagets stjärnforwards i Blake Coleman.

FÅR FORWARDSTALANGEN I UTBYTE

I en trejd med Tampa skeppar Devils Coleman till Lightning i utbyte mot forwardstalangen Nolan Foote samt ett förstarundeval i antingen sommarens eller nästa sommars draft.

– Man kan inte ha för många bra spelare i laget, säger Tampas GM Julien BriseBois till nhl.com.

– Coleman kommer att passa in bra i vår grupp. Han är en snabb och kraftfull skridskoåkare, jobbar alltid hårt för att vinna tillbaka puckar och är en väldigt tävlingsinriktad kille.

"HAR MÅNGA PUSSELBITAR"

Coleman hoppas få göra sin Lightning-debut i matchen mot Vegas under natten mellan torsdag och fredag, svensk tid.

– Det här är ett lag som redan har många pusselbitar för att vinna ett mästerskap, men kan jag bidra med något extra är jag glad att göra det, säger Coleman.

Den 28-årige amerikanen har stått för 31 poäng på 57 matcher den här säsongen för Devils. Med den noteringen är han lagets fjärde bästa poängplockare.