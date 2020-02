Vändningen: Forwarden återvänder till SHL

Brynäs IF

Färjestads BK - Brynäs IF

Det går fort i hockey.

Fråga bara Emil Forslund. Så sent som för två veckor sedan stod det klart att den 26-årige Brynäsforwarden skulle avsluta säsongen på lån i finska SaiPa. Efter fyra matcher i Liiga-klubben står det dock klart att det inte blir något mer spel där.

"SKAPAR EN STÖRRE KONKURRENSSITUATION"

Istället återvänder Forslund till SHL då han lånas ut från Brynäs till seriekonkurrenten Färjestad under resterande delen av säsongen.

– Vi plockar in Emil säsongen ut. Vi vet att det kan komma skador och Emil vet vad som gäller i SHL då han spelat här tidigare och vi får in en spelare som gör att vi försäkrar oss mot skador och skapar en större konkurrenssituation i laget, säger Färjestads general manager Peter Jakobsson till klubbens hemsida.



Forslund har stått för fem poäng på 36 matcher i Brynäströjan den här säsongen. I SaiPa blev det fyra poänglösa matcher för 26-åringen.

Lånet gäller säsongen ut.