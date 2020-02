Veterantränaren får sparken av NHL-klubben

Bruce Boudreaus tid som huvudtränare för Minnesota Wild är över.

Efter tre och en halv säsong i klubben tvingas han nu bort, meddelar klubbens general managerBill Guerin.

– Jag skulle vilja tacka Bruce för hans hårda jobb för Minnesota Wild under hans tid i klubben och jag önskar honom och hans familj all lycka i framtiden, säger Guerin till klubbens hemsida.



Under Boudreaus tid i Wild har klubben tagit sig till slutspel två gånger men åkt ut i första rundan båda gångerna. I fjol missade de slutspel och kom sist i Central Division. De förväntades ligga i botten även den här säsongen men har överraskat lite och ligger endast tre poäng bakom Arizona Coyotes som innehar den sista Wild Card-platsen i väst vilket gör att beslutet att sparka tränaren kommer lite som en chock.

Istället kommer Dean Evason att ta över som tillfällig coach för Minnesota. Evason har varit assisterande tränare för Wild under de senaste två säsongerna och har tidigare varit huvudtränare i AHL.

NEWS: #mnwild General Manager Bill Guerin announced the club has relieved Head Coach Bruce Boudreau of his coaching duties. pic.twitter.com/PXUaaeH9ig