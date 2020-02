Smällen: Karriären uppges vara hotad

Shea Webers nya skada kan vara värre än befarat.

Enligt nya uppgifter från Nordamerika kan hans säsong vara över och i värsta fall är karriären i fara för den 34-årige Montreal-kaptenen.

Shea Weber har dragits med två allvarliga skador sedan han trejdades till Montreal från Nashville.

Han har tvingats till två operationer under de senaste åren, efter en fotskada och en knäskada. Hans nuvarande "underkroppsskada" uppges hänga ihop med de besvär han hade med foten för ett par år sedan.

Först verkade det inte så farligt med hans nuvarande skada och han skulle missa "minst en veckas spel". Nu verkar det dock som att det är mycket allvarligare än vad Montreal vill erkänna då Nick Kypreos, som tidigare tillhört Sportsnet, uppger att Weber kan missa resten av årets säsongen. I värsta fall kan hans framtida karriär vara i fara med tanke på den operation som förväntas göras.

Den aktuella skadan är väldigt lik den fotskada som Weber ådrog sig säsongen 2017/18. Först verkade det inte alltför farligt men sedan tvingades stjärnbacken ställa in säsongen redan i december.

34-åringen har stått för en stark säsong för Canadiens och gjort 34 poäng från sin backposition. Under All Star-helgen vann Montreal-kaptenen tävlingen för det hårdaste skottet vilket var fjärde gången han vann tävlingen.

Sources say Shea Weber injury has his season likely over and his future in question. Told injury is related to foot that was surgically repaired in 2018. While waiting for swelling to alleviate and further confirmation, surgery seemed unavoidable going into this week. @nhl #weber