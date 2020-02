Förebilder, gentlemen och mentorer – Canucks svenskar om Sedinarnas arv

I natt hissas Daniel och Henrik Sedins tröjor i Rogers Arena. Utöver deras hockeymässiga gärning har de betytt mycket för Vancouver Canucks även utanför isen. För Hockeysverige Plus delar Uffe Bodin med sig av vad det är som gjort duon så unik – och låter dessutom fyra av Vancouver Canucks svenskar sätta ord på den tradition som Sedinarna skapat och hur den lever vidare än i dag.

Ska man beskriva tvillingarna Sedin som hockeyspelare är det inte klubbteknik, skott, skridskoåkning eller fysik som sticker ut. Det som skilde Daniel och Henrik från mängden och stundtals gjorde dem ostoppbara var deras intelligens och förmåga att samarbeta med varandra.

Tvillingtelepati, skulle vissa hävda. Hårt arbete, träning och envishet, skulle jag säga.

Deras höga arbetsmoral, professionalitet och konstanta strävan efter att bli bättre, även som 35+ år under sina sista säsonger, var det som gjorde dem gångbara ända in i kaklet. Det är ingen sexig förklaring, men typisk för det Daniel och Henrik Sedin kommit att stå för.

För som personer har de lågmälda bröderna från Ö-vik alltid stått med fötterna på jorden. Hade man noll koll på ishockey och bara anlyserade dem utifrån utseende skulle man antagligen kunna ta dem för bankkamrerer eller mattelärare snarare än NHL-stjärnor. De har aldrig gjort anspråk på eller haft ett behov av att vara karismatiska utanför isen. Däremot har man med åren, i takt med att de blivit mer bekväma i sina roller, blivit varse om att båda två besitter en bitvis dräpande humor som kan göra sig påmind när man minst anar det.

Det var som om de hade uträttat det de kommit hem för att göra. Sedan var det bra med det.



VANN VM-GULD – PÅ EGEN HAND

Under alla år jag har jobbat som hockeyjournalist kan jag egentligen bara minnas ett tillfälle där någon av dem sagt något måttligt kontroversiellt. Det var under hockey-VM i Globen 2013 när Henrik Sedin inför kvartsfinalen mot Kanada kallade motståndarmålvakten Mike Smith för "filmare". Det kom som en sådan överraskning att man först trodde att man hade hört fel.

Så här i efterhand känns citatet som en del av en större plan att få guldfavoriten Kanada ur balans. Om det funkade vette katten. Men Tre Kronor vann i alla fall matchen efter den klassiska straffläggningen där Fredrik Pettersson överlistade nämnde Smith med sin slagskottsstraff.

Matchen blev språngbrädan mot det som slutade med svenskt VM-guld – och Sedinarnas största ögonblick som hockeyspelare i Sverige. Tvillingarna var ju mer eller mindre direkt ansvariga för att det blev guld. Innan deras intåg i den svenska truppen hade Tre Kronor varit ett ganska medelmåttigt gäng utan större utsikter att gå hela vägen. Men Henrik och Daniel lyfte, tillsammans med målvakten Jhonas Enroth, Pär Mårts lag till oväntade höjder och bärgade guldet efter att ha avstyrt Finland i semifinalen och Schweiz i finalen.

Även efter finalen, under guldfirandet, minns jag hur lugnt de tog framgången. Medan andra spelare levde rövare i mixade zonen – Gabriel Landeskog lånade exempelvis mina glasögon av oklar anledning – gjorde varken Henrik eller Daniel något liv av guldet. Det var som om de hade uträttat det de kommit hem för att göra. Sedan var det bra med det.

Inför nattens tröjceremoni här i Vancouver passade jag på att fråga några av de svenska hockeyspelare som känner dem bäst att dela med sig av sina minnen och intryck av tvillingarna Sedin. Under sådana här omständigheter blir det givetvis en hel del superlativ. Men det jag fann intressant i det som spelarna berättade var hur väl omhändertagna de hade blivit av bröderna – och hur det har gått i arv.

De gjorde att jag kände mig välkommen de första åren. De var verkligen experter på det.



"JAG FÖRSÖKER GÖRA SAMMA SAK FÖR ANDRA"

Jag började med Alexander Edler. Backen från Östersund har hunnit spela mer än 800 matcher för Vancouver Canucks och är den som av förklarliga skäl har bäst kontakt med tvillingarna efter att ha spelat med dem under nästan hela sin NHL-karriär.

Den nu 33-årige backen minns hur det var att komma till Vancouver som 20-årig rookie 2006 och få stöd från två av lagets största stjärnor.

– De betydde jättemycket för mig, säger Edler.

– De var väldigt vänliga och tog hand om mig, tog med mig på luncher och middagar, tog med mig hem till sina familjer. De gjorde att jag kände mig välkommen de första åren. De var verkligen experter på det, att få en att känna sig trygg och delaktig.

Det viktigaste var ändå hur de förde sig som idrottsmän och hur de påverkade sin omgivning, menar Edler.

– Jag fick snabbt se hur professionella de var och hur hårt de jobbade. Det var något jag lärde mig mycket av som spelare. Och det är nog inte bara jag. Jag tror att de har färgat av sig på alla som har spelat med dem genom åren. De hade alltid en positiv inställning, men gav alltid allt vare sig det var på isen eller i gymmet.

Som veteran har Alexander Edler på sätt och vis fört arvet efter tvillingarna vidare.

– Jag försöker. Man har lärt sig av hur man själv blev behandlad när man kom hit. Jag försöker göra samma sak för andra som de gjorde för mig, säger han och får det att låta väldigt naturligt.

– När man är ung ser man upp till de äldre i laget och ser hur de leder laget. När man själv är där försöker man göra samma sak tillbaka.

"INTE LÄTT ATT KOMMA HIT SOM NY SVENSK"

Jacob Markström är ett par år yngre än Alexander Edler. Han var 24 år när han trejdades från Florida Panthers till Vancouver Canucks säsongen 2013/14, en stor omställning för en ung målvakt som försökte få fotfäste i världens bästa liga. Trejden var chockartad, men när Markström anlände till Vancouver fick han bra understöd från tvillingarna Sedin.

– De körde mig till höger och vänster och när vi tränade inför en bortamatch åkte man alltid med någon av dem till flygplatsen. De såg alltid till att man hade allting och bjöd över en på middag, för man kände inte så många när man kom hit. De har betytt mycket för mig, säger Markström.

Han kan dessutom vittna om att Edler har fört den traditionen vidare.

– Nu är det han som bjuder på middagar och tar hand om en, säger Markström och belyser hur viktigt det är med den sortens gästvänlighet.

– Det är inte lätt att komma över hit som ny svensk. Man flyttar från kompisar och kommer till ett nytt land. "Henke" och "Danne" hade inte riktigt någon sån person när de kom. Så bra personer och killar som de är ville de såklart göra allt för att alla skulle ha det så bra som möjligt när man kom som ny.

"DE HAR ALLA REKORD MAN KAN HA"

För Loui Eriksson var situationen lite annorlunda. När han kom till Vancouver som unrestricted free agent 2016 var han 31 år och redan en väletablerad NHL-spelare med flera produktiva säsonger bakom sig. Han hade sedan tidigare spelat med tvillingarna Sedin i landslaget och haft fina framgångar med dem där. Det var en av sakerna som fick honom att välja Vancouver Canucks när han äntrade den öppna marknaden.

– Jag spelade OS här 2010 och hade alltid gillat staden. När kontraktet (med Boston Bruins) gick ut pratade jag lite med Henke och Danne och fick en ännu positivare bild. Det var många pusselbitar som föll på plats där, säger Loui Eriksson.

Även om han värvades för att spela med dem blev det inte så många matcher vid deras sida.

– Vi började ihop och sedan blev det inte så mycket. Men det var kul att få vara med dem här i två år. De har haft otroliga karriärer och är i ikoner här i Vancouver. De har alla rekord man kan ha, känns det som, säger Loui Eriksson som framför allt minns vilken urkraft de utgjorde när de klev in i VM-turneringen i Globen 2013, där han kamperade vid deras sida.

– Det blev en annan spets på laget när de kom in. Vi började spela bättre och de gjorde en hel del poäng. Alla visste vilka de var och vad de hade gjort under sina karriärer, så det var självklart stort för laget att få in dem. Det lyfte hela gruppen och gav stort självförtroende. Allt gick vår väg och mycket var givetvis deras förtjänst.

INSPIRERAS AV SEDINS – UTANFÖR ISEN

Elias Pettersson då? Han fick aldrig ynnesten att spela med Sedinarna, men hans inträde i Vancouver Canucks i fjol kunde inte ha kommit med bättre tajming. Petterssons rookiesuccé fyllde tomrummet som tvillingarna lämnade bakom sig när de avslutade sina karriärer. Som den stjärna han snabbt har blivit i NHL har 21-åringen axlat manteln och fört klubbens rika svensktradition vidare.



– Man växte upp och såg dem spela och nu spelar man själv i klubben som de tillhörde i 18 år. Det är häftigt. Även om de inte spelar längre märks det att de har gjort ett intryck, säger Pettersson som pratade en del med Daniel och Henrik under fjolåret.

– De kom in lite här och var under säsongen. Då blev det att man snackade lite hockey i tio sekunder. Sedan var det snack om precis allt annat än hockey i några minuter. De är två härliga gubbar som jag är glad att jag har lärt känna.

Det finns hockeymässiga bitar Elias Pettersson har tagit från Sedinarna genom att ha studerat dem under uppväxten. Men är det något han framför allt tror att han kan lära sig av dem är det hur man för sig utanför isen

– Allt de gjort och gör utanför isen, hälsar på barnsjukhus och sådana saker, det är sådant jag kan ta med mig. Vi hockeyspelare har en plattform för att göra sådant och de gjorde det verkligen till fullo, så det är absolut något jag kommer att ta med mig.

Kulturen som Daniel och Henrik Sedin var med om att forma i Vancouver Canucks har med andra ord goda förutsättningar att leva vidare i full kraft under många år framöver.

