Det har handlat mycket om Björklöven, Modo och Timrå i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Men när serielunken är på väg att bli slutspurt finns det några andra formstarka lag att fokusera på. Joakim Englund höjer ett varningens finger för tre lag som han tror kan bli jobbiga att tas med i en slutspelsserie.

Timrå, som just nu ligger på tredje plats, går under onsdagen upp i en holmgång mot Modo i en kamp om den andra och sista finalplatsen i Hockeyallsvenskan. Förstaplatsen har Björklöven, som ni vet, lagt beslag på sedan länge.

Vid Timråseger skiljer endast tre poäng, men vid förlust för medelpadingarna skiljer det alltså nio poäng upp till Modo. Detta är omgångens klart mest intressanta match i mina ögon.

BIK Karlskoga och Västerås ligger på stabila tabellplaceringarna fyra och femma och kommer med största sannolikhet spela slutspelsserien efter 52 omgångar. Man kommer dessutom få göra det med bonuspoäng i bagaget och hemmaplansfördel.

På sjätte plats i tabellen parkerar just nu Vita Hästen med 66 poäng, samma som sjundeplacerade Södertälje.

Placering tre till sex innebär både poängfördel där det lag som slutar på tredje plats tar med sig tre poäng, lag fyra tar med sig två poäng och lag fem får med sig en poäng. Dessutom får man hemmaplansfördel med tre hemmamatcher i den fem matcher korta serien.

Vi har ett till synes helt öppet race mellan åttan Mora och nian Västervik på 59 respektive 58 poäng.

SSK ETTA I FORMTOPPSTABELLEN

Det som dock är mest intressant i sammanhanget är att lagen som innehar tabellplaceringarna sju till nio, det vill säga Södertälje, Mora och Västervik just nu är formstarkast i serien. På sina senaste fem matcher har Södertälje håvat in 14 poäng medan både Mora och Västervik inkasserat elva pinnar.

Jag vill höja ett varningens finger för dessa lag som går in i slutspelsserien med rejäla formtoppar. Nu ska vi komma ihåg att det återstår åtta omgångar av grundserien där mycket kan hända. Men om två av dessa tre just nu formtoppade lag kan bibehålla sin trend in i slutspelsserien kommer de att bli livsfarliga.

Faktum är att dessa lag låg ganska pyrt till i tabellens bottenskikt för bara tio omgångar sedan och med placeringarna etta, fyra och sexa i formtoppstabellen sett över de tio senaste omgångarna har man fått upp ångan och vittringen rejält.

Till syvende och sist är det inte mycket mer än en formtopp/formsvacka som skiljer lagen åt mellan tredje och nionde plats just nu. I en så pass kort serie på fem matcher som slutspelsserien innebär så äts det lilla gapet på tre poängs marginal upp i ett nafs.

Med andra ord skulle jag känna mig orolig om jag var supporter till ett lag som just nu innehar en stabil plats i slutspelsserien men med en sviktande formkurva. Från nu och framåt gäller det att hitta en skön känsla inför slutspelsserien där det inte kommer att räcka särskilt långt med att vinna varannan match.

För de jagande lagen som tar sig till slutspel kommer vara riktigt hungriga, det är något som är säkert.