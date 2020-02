Edmontons smäll: Superstjärnan borta i veckor

– Han kommer vara borta två till tre veckor. Det är normalt för den här typen av skador, säger general manager Ken Holland till TSN.

Connor McDavid åkte på en mycket otäck knäskada i slutet av förra säsongen och genomgick en lång och inte helt problematisk rehabilitering för att ens kunna spela till säsongens början. Superstjärnan har den här säsongen, som vanligt, levererat på yppersta världsklassnivå och tillsammans med Leon Draisaitl har de burit Edmonton på sin axlar.

På grund av skadehistoriken var det många som höll andan när McDavid åkte på en ny smäll i matchen mot Nashville i helgen. Stjärnan fullföljde matchen men efteråt var 23-åringens ena lår svullet och klubben valde att röntga storstjärnan.

Nu meddelar klubbens general manager Ken Holland att McDavid kommer att vara borta de kommande veckorna på grund av skadan.

– Han kommer vara borta två till tre veckor. Det är normalt för den här typen av skador. Vi hoppas att han kommer tillbaka tidigare än så men det är ingen långtidsskada, säger Holland till TSN.

