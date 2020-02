SIBNER: Tampa vs Voldemort Idag 19:33

TAMPA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Ni minns kanske inte så mycket av första rundan av förra årets slutspel, det händer ju trots allt annat av värde i världen. Men minns, det gör folk här i Tampa även om de helst inte vill. Med Columbus Blue Jackets är det på våra breddgrader numera som med Voldemort, att de helst inte bör nämnas vid namn.



Hittills har det gått rätt så bra, för årets schema är upplagt så fiffigt att det är först ikväll den 10 februari som de båda lagen stöter på varandra den här säsongen. Men idag rivs alltså minnena upp igen, kanonerna är laddade i uppe i Ohio och framför TV-apparaterna här nere i sommarvärmen samlas fansen för att återigen tvingas höra TV-kommentatorerna läsa upp namn som Tortorella, Atkinson och Foligno.



Kort recap av 2018/19: Tampa utklassade allt och alla under hela säsongen och var bara ett par segrar ifrån att slå alla tiders NHL-rekord. Columbus Blue Jackets trasslade sig med mycket möda in i slutspelet i sista omgången och skulle där möta ett lag som surfat dit som de största favoriterna vi sett sedan Detroit Red Wings 1996.



Det small direkt. Columbus låg under med 0-3 efter 20 minuter och alla var överens om att det här skulle vara över på en vecka. Så blev det också. Men när Columbus slog in kvitteringen till 3-3 i den tredje perioden var det sista gången Tampa hade ledningen i en hockeymatch på nästan sex månader. Amalie Arena hade laddat för hockeyfester i juni, men Jon Coopers brandlarm gick redan i den andra matchen och slutspelet tog sedan slut en kulen aprilkväll i Columbus.



Festen varade, precis som julen, inte ens ända fram till påska.



Enligt all logik och statistik skulle Tampa ha krossat Columbus ifjol, men vi vet att hockey inte alltid fungerar så. Frågan är var vi står just nu? Det lär vi komma på det klara med, med start redan ikväll. De här båda lagen ska mötas tre gånger här under slutspurten av säsongen och jag menar att det kan vara en försmak på vad som komma skall.



Tampa startade säsongen knackigt och blandade och gav. Men den stora förvandlingen sammanföll ungefär lagom till jul. Om det beror på att familjen Hedman med släkt och vänner anlände till Florida med skinka och pepparkakor låter vi vara osagt, men faktum är att laget sedan dess har kört över det mesta i ligan. Sedan den 23 december har Tampa vunnit 15 av 18 matcher och är i skrivande stund inne på sin andra långa segersvit under den aktuella perioden. Plötsligt är de NHL:s tredje bästa lag, bara fem poäng bakom Boston och därtill två matcher tillgodo. En ny President’s Trophy är helt klart i sikte.



Steven Stamkos har kommit igång med skyttet. Brayden Point ser ut som sig själv och Nikita Kucherov spelar återigen sådär lekande lätt hockey som när han vann poängligan ifjol. Andrei Vasilevskiy låg bakom mycket av framgångarna ifjol och nu har han vunnit 18 raka matcher. De kvällar det inte funkar i offensiven dyker alternativa härförare som Anthony Cirelli och Alex Killorn fram och styr in puckar.



På hemmaplan gör de mål i vart tredje powerplay. I de bakre leden har Victor Hedman under hela säsongen varit Norris-mässig, och laget som främst uppmärksammas för sin offensiva kraft är för övrigt trea i hela ligan i boxplay.



– Ja, jag tycker vi har gjort ett fantastiskt bra jobb. Vi känner oss bekväma i vårt boxplay och även om vi inte vill vara där så mycket så är vi taggade när vi går ut. Det ska vara samma känsla som i powerplay, att man går ut för att vinna kampen, sa Hedman när jag pratade med honom i ärendet efter förra veckans seger mot Vegas Golden Knights.



Men även John Tortorella och hans Columbus går urstarkt just nu. Förlusten mot Colorado i lördags var första gången de gick poänglösa på en månad. Och det går ju faktiskt nästan lika mycket emot alla förhandstips som slutspelssensationen ifjol.



Förra året satte GM Jarmo Kekäläinen allt på ett kort under vårkanten och stärkte upp laget enbart med nuet i sikte. Blue Jackets hade vid tillfället bara varit i slutspel fyra gånger i historien, de hade aldrig varit förbi första rundan och med spelare som Artemi Panarin och Sergei Bobrovsky obönhörligen på väg därifrån såg framtiden inte särskilt pigg ut. Det funkade där och då, men längre än till andra rundan räckte det inte och sen kom sommaren med baksmälla. Det var kanske inte en komplett ombyggnad som väntade, men att Blue Jackets skulle ha något med slutspelet att göra i år var det inte många som trodde.



Hold my beer, sa Elvis och Korpisalo. Tillsammans har de båda 25-åriga målvakterna släppt in minst mål i hela NHL, och med en tredjedel kvar av säsongen tronar Columbus på tredje plats i Metropolitan Division trots att offensiven varit ungefär lika blek som vi väntat oss.



Det är tight i tabellen och några förluster i rad kan förändra allt i den spurt som väntar, men hur som helst bör Blue Jackets vara kvar i kampen om slutspel även vid trade deadline om två veckor. Kekäläinen har i princip obegränsat med lönetaksutrymme till sitt förfogande och har alla möjligheter att stärka upp laget inför ännu en push. Matt Duchene blev en succé i slutspelet ifjol och även om det inte finns den typen av namn tillgängliga i år så borde vi få se dem förstärka.



Columbus skulle antagligen älska ett nytt besök i Tampa i första rundan. Tampa skulle antagligen inte alls vara lika tända på det. Men för att lagen ska stöta på varandra igen i första rundan krävs att Tampa vinner sin division och att Columbus slutar sjua eller åtta. På intet sätt ett otänkbart scenario.



Under alla omständigheter blir kvällens möte en intressant värdemätare för båda lagen. Columbus har å sin sida nollat både Vegas, Boston och Florida på sistone. Tampa visade med segern mot Islanders att de kan dyrka upp urstarkt försvarpräglade lag.



Ingen lär väl erkänna det, det är ju bara några matcher i mängden och alla poäng betyder lika mycket och fokus på sitt eget spel och blaha blaha.



Men självklart är Tampa extra taggade i de här tre matcherna mot Laget Som Inte Får Nämnas Vid Namn.