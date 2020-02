Amerikansk back återvänder till SHL

I går plockade Oskarshamn in Filip Karlsson från Linköping och nu förstärker bottenlaget ytterligare då man plockar in Ben Youds som senast kommer från spel i AHL och ECHL.

31-årige Ben Youds har tidigare spelat i Leksand, Växjö och Rögle.

Nu är amerikanen klar för sin fjärde SHL-klubb då han värvas till IK Oskarshamn.

– Väldigt kul att Ben väljer att komma till oss. I Ben får vi in en back med rutin från SHL, han vet vad som krävs i ligan och han har dessutom haft Perra tidigare. Vi har letat efter en back under en tid så det här är goda nyheter. Att han är rightfattad är ett plus eftersom vi varit kort om rightbackar, säger sportchef Daniel Stolt till klubbens hemsida.

Ben Youds har tidigare gjort 96 matcher i SHL och stått för 36 poäng. Han kommer senast från USA där han har spelat i både AHL och ECHL, farmarligans farmarliga.

– Det är en rörlig back med bra attityd och offensiv uppsida. Ben är väldigt ivrig att komma hit och hjälpa oss och vi är säkra på att han kommer göra det, säger Daniel Stolt.



Kontraktet är skrivet för resten av årets säsong.