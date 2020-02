NHL-debut i sikte för svenske backen?

Över 100 svenska spelare har hittills fått NHL-minuter den här säsongen. Men det kan bli fler. Detroit Red Wings skadeproblem gör att Gustav Lindström nu kallats upp från AHL-laget Grand Rapids Griffins. Den tidigare Almtuna- och Frölundabacken gör sin första säsong i Nordamerika och har noterats för fem assist på 45 matcher med Griffins.

Red Wings, som ligger sist i NHL just nu, har en motig säsong. Inte bra på isen. Skadorna har avlöst varandra och samtidigt som klubben meddelar att Lindström kallas upp går de ut med informationen att Mike Green, 34, placeras på skadelistan. Green har inte spelat sedan den 20:e januari på grund av sin skada. Red Wings meddelar också att Frans Nielsen placeras på skadelistan och att Taro Hirose också kallas upp från AHL

Red Wings nästa match i NHL spelas i morgon då laget möter Buffalo Sabres.

The #RedWings today recalled left wing Taro Hirose & defenseman Gustav Lindstrom from the AHL's Grand Rapids Griffins.



Additionally, center Frans Nielsen & defenseman Mike Green (retroactive to Jan. 20) placed on injured reserve.



More: https://t.co/PzzQvMd8J5 pic.twitter.com/OizwOvejqT