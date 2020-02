Veckans SHL-lag #18

Målvakt:

Oscar Alsenfelt, Malmö (2)

Ska jag vara helt ärlig kunde jag lika gärna ha singlat slant om ifall det skulle vara Alsenfelt eller Jonas Gunnarsson som skulle ta veckans målvaktsplats. Båda vaktade kassen i två matcher och vann båda. Bägge två höll nollan i en match och släppte bara in en puck i den andra. Den stora skillnaden är att Alsenfelt räddade 58 skott medan Gunnarsson ”bara” stoppade 43 puckar.

Målvaktspositionen den här säsongen känns i allmänhet extra svår då det är väldigt många av SHL:s burväktare som håller en väldigt hög nivå.

Oscar Alsenfelt briljerade återigen i Malmö-kassen. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån



Backar:

Adam Ollas Mattsson, Malmö

Lite i skymundan gör 23-åringen en riktigt stark säsong. Han värvades in från AHL inför säsongen med måttligt höga förväntningar. Hade väl lite av en trög start men har kommit in i spelet mer och mer och tar nu ett stort ansvar på Malmös blålinje. Han är en riktigt klippa i egen zon och visar potential att bli en av SHL:s allra bästa defensiva backar. Finns lite mer att kräva offensivt men även där har Ollas Mattsson förbättrats. Blir oerhört viktig för Malmö inför slutet av säsongen.

Johannes Kinnvall, HV71

HV71:s powerplay gick från iskallt till glödhett som över en natt. Den kanske största anledningen till det är Kinnvall. Han har steppat och varit HV:s bästa spelare den senaste tiden och dominerar i PP med vassa skott samt fina, öppnande passningar. Fem poäng kom från 22-åringens klubba vilket var bäst bland backarna. Hans mest imponerande statistik från veckan är dock skott på mål. På tre matcher sköt han 17 skott, överlägset mest av alla under veckan. Det är nästan Raymond Bourque-takter i antal skott per match!

Johannes Kinnvall har återigen växt ut till en av de bästa offensiva backarna i ligan. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



Forwards:

Alexander Bergström, HV71

Bergström värvades in för att bidra med spets till ett annat ganska uddlöst HV. Hittills måste man ändå säga att han verkligen har lyckats. Den här veckan stod 34-åringen för sex poäng på tre matcher och totalt har KHL-värvningen gjort 23 poäng sedan ankomsten till Jönköping vilket ger en delad tredjeplats i den interna poängligan, trots att Bergström spelat nästan tio matcher färre än de andra spelarna i laget.

Marcus Nilsson, Färjestad (2)

"Lilliz" kanske inte var lika dominant som han har varit tidigare men oj vad viktigt han är för detta Färjestad. Karlstadsklubben förlorade båda matcherna när han var avstängd men direkt när Nilsson kom tillbaka märktes det stor skillnad på FBK:s offensiv och speciellt powerplay-spelet. Detta gjorde att Färjestad vann båda sina matcher efter att Nilsson kom tillbaka, jag påstår verkligen inte att FBK vann båda matcherna tack vare honom men det går inte att förneka att Färjestad spelar mycket bättre med "Lilliz i laget och på isen. Får nu äntligen sin välförtjänta chans i Tre Kronor.

Per Åslund, Färjestad

Tre matcher – sju poäng. Per Åslund hade verkligen en supervecka där han var den stora drivande kraften i Färjestads offensiv. 33-åringen står för en rejäl revanschsäsong efter den jobbiga skadan som förstörde fjolåret och har faktiskt varit en av SHL:s bästa forwards. Hans 32 poäng är fjärde bäst i ligan och hans 13 mål är bara två färre än skytteligaledarna Victor Ejdsell, Broc Little, Gustav Rydahl, och Oscar Möllers noteringar.

Per Åslund var poängbäst av alla under den gångna veckan. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



Veckans...

...kontrovers: Håkan Åhlund fick lämna Oskarshamn och det hela har förvandlats till en soppa där det är svårt att veta vem som egentligen bär ansvaret för att det har blivit som det har blivit. Oavsett vems "fel" detta är så är det en väldigt låg nivå för en elitklubb. Det här är Oskarshamns historiska första säsong i SHL och det är meningen att alla inblandade ska komma ihåg den med glädje och stolthet. Det här lämnar en stor skamfläck över vad som borde varit en rolig jungfruresa för denna Smålandsklubb.

Håkan Åhlund berättar i studion om turbulenta tiden i Oskarshamn. #twittpuck #shl pic.twitter.com/JHqDS6Z84O — C More Sport (@cmoresport) February 1, 2020

...frälsare?: Per-Erik Johnsson och Jeff Jakobs kommer nu in till Oskarshamn i ett försök att göra... ja, vad egentligen? Laget har redan presterat över förväntan och risken är det bara blir komplicerat om de nu ska ändra spelidé och så vidare. Den stora frälsaren för IKO kanske dock inte har kommit än. Rickard Palmberg är klar för spel i klubben sedan tidigare och kommer att ansluta när veckan nu under landslagsuppehållet, kan han komma in med samma energi och spel som han hade i Timrå i fjol så finns all möjlighet för Oskarshamn att fortsätta lyfta – om resten av gruppen nu känner sig tillräckligt motiverade, det vill säga.

...näste man till rakning?: Håkan Åhlund försvann och blev därmed den andre tränare att få sparken den här SHL-säsongen. Frågan är om inte Roger Melin står näst på tur. Han har redan uttryckt, i frustration bör tilläggas, att han tycker att det är "tur att man ska sluta med den här skiten snart". Melin blir 64 i år och kan inte vara tänkt att vara den långvariga lösningen för detta Leksand om de ska etablera sig i SHL. Frågan är hur motivationen är hos Melin och med tanke på att läget inte verkar ljusna känns det som att klubben snart är beredda att agera.

...comeback: Lias Andersson var tillbaka i Jönköping och Kinnarps Arena för lördagens möte mot Växjö. Det kändes perfekt att kasta in honom i ett annars ganska ljummet Smålandsderby för att hetta till det lite och jag är förvånad över att Lias själv fick pusha för att han skulle få spela redan innan uppehållet. HV-fansen hymlade inte med vad de tyckte utan välkomnade sin förre guldhjälte med öppna armar.

Nu är han tillbaka !🤩 Stort jubel när Lias Andersson kliver på isen för @HV71 #twittpuck #shl pic.twitter.com/ey2vwEgXQ3 — C More Sport (@cmoresport) February 1, 2020

...skadesmäll: Olle Alsing har varit en av SHL:s bästa allround-backar under säsongen och det var till och med snack om att Ottawa skulle kalla över honom mitt under säsongen för att han imponera så (samt att Senators hade backkris). Att han nu kan missa de närmaste två månaderna är ett hårt slag för Djurgården. Det är väldigt jämnt runt slutspelsstrecken och vill det sig illa kan DIF tvingas gå via åttondelsfinalen och risken finns att Alsing inte hinner tillbaka till dess.

...otäcka: Skridskoskenor som flyger upp och skär någon är, tack och lov, sällsynt. Det är dock alltid lika läskigt när det sker men frågan är om situationen med Marcus Ersson inte är den otäckaste på länge. Han skyndades till sjukhus efter att ha fått en skridsko i ansiktet och har fått både specialisthjälp samt opererat sitt öga. Det är bara att hålla tummarna för att det inte är så allvarligt som det låter och att det bara är säkerhetsåtgärder.

Otäck situation när Brynäs Marcus Ersson får en skridsko i ansiktet. Han är förd till sjukhus för läkarvård #twittpuck #shl pic.twitter.com/DFZC6gpxhK — C More Sport (@cmoresport) February 1, 2020

...finaste: Idrottsgalan brukar oftast vara en ganska sömnig affär som håller på alltför länge med på tok för många onödiga moment inslängda mellan prisutdelningarna. Det här året fanns det dock en tid då jag satt bänkad och det var när Tobias Forsberg var uppe på scen, höll tal och delade ut pris. Hans framträdande lämnade inte många ögon torra.