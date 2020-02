Pettersson bröt måltorkan – slog till med dubbla klassmål

Elias Pettersson upplevde säsongens längsta måltorka inför gårdagskvällens match mot Carolina Hurricanes på bortais. 21-åringen hade inte gjort något mål på de sex senaste matcherna – men i matchen mot Carolina skulle han se till att bryta den torkan.

Först lyckades Pettersson pricka in Vancouvers 1–0-mål tidigt i den första perioden efter att felvänd fått tag i pucken i den högra tekningscirkeln, vänt om och med båda skridskorna i luften överlista James Reimer med ett rappt handledsskott.

I den tredje perioden kunde Pettersson sedan göra sitt andra mål för matchen när han från i princip omöjlig vinkel lyckades sätta 3–3-pucken bakom Reimer.

– Jag tittade upp och såg att Reimer var vid den andra stolpen. Jag tänkte bara att jag skulle skjuta ett direktskott och pucken studsade in via honom. Det var lite tur, men det tar jag, säger Pettersson till nhl.com.

Målen var Petterssons 50:e respektive 51:a mål i NHL, vilket innebär att han blev den blott sjunde svensken i NHL-historien att nå 50 mål på sina första 124 matcher eller färre, enligt NHL PR. Bara Pavel Bure (82 matcher) och Brock Boeser (110) har varit snabbare att nå milstolpen i Canucks historia, enligt nhl.com.

DYK? @_EPettersson is the seventh Swedish-born player in NHL history to reach 50 career regular-season goals in 124 games or fewer. #NHLStats pic.twitter.com/YdJq4v8tle