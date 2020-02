Över 1 000 NHL-matcher – legendaren väljs in i Hall of Fame

Han är en av endast 13 svenskar som gjort över 1 000 matcher i NHL.

Nu väljs backlegendaren Fredrik Olausson in i svensk hockeys Hall of Fame som spelare #122.

Fredrik Olausson är en av de största NHL-spelarna från Sverige genom tiderna. Endast elva svenskar har gjort fler än hans 1 022 NHL-matcher. När det kommer till poäng bland svenska backar i NHL finns det bara tre spelare som har gjort fler poäng än Olaussons 581, Erik Karlsson, Börje Salming och Nicklas Lidström.

Han har även vunnit Stanley Cup en gång med Detroit Red Wings (2002) och SM-guld två gånger med Färjestad (1986) och HV71 (2004). Olausson har även ett VM-silver med Tre Kronor (1986) på meritlistan.

”EN OERHÖRT SPELSKICKLIG BACK”

Under söndagen meddelade Svenska Ishockeyförbundet att 53-åringen väljs in i svensk ishockeys Hall of Fame som den 122:e spelaren.

"Har erhållit utmärkelsen Årets Junior, vunnit SM-guld med HV 71 och Färjestads BK samt Stanley Cup med Detroit Red Wings. Spelade över 1 000 matcher i NHL. 16 säsonger i NHL imponerar. Han var en oerhört spelskicklig back, som också kunde prickskjuta från blå. Fem internationella turneringar med Tre Kronor, som bäst VM-silver 1986. Assisterande coach i HV 71 när laget tog hem grundserien två gånger och SM-guldet en gång. Assisterande coach i Modo två säsonger också", skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Efter spelarkarriären har Olausson fortsatt som tränare. Under fem säsonger var han assisterande tränare i HV71 och därefter följde han med Andreas Johansson till Modo där han var assisterande tränare under två säsonger, bland annat när Ö-vikslaget föll ut ur SHL.

Fredrik Olausson kommer att hyllas i samband med Beijer Hockey Games och landskampen mellan Sverige och Finland på Hovet den 9 februari 2020.