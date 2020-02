”Det kändes bäst för mig som person att komma hem igen”

Lias Andersson är tillbaka inom svensk ishockey. Under lördagen gjorde han sin SHL-comeback i Kinnarps Arena mot Växjö och fick ett varmt välkomnande av HV-fansen.

– Jag hade inte förväntat mig ett sådant mottagande. Det var helt fantastiskt och detta är definitivt något som jag kommer att komma ihåg för resten av livet, säger 21-åringen till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Det är roligt att vara tillbaka, det var lite annorlunda men det var också jäkligt kul.

Lias Andersson nästan lyser när han möter media i Kinnarps Arena efter matchen mellan HV71 och Växjö. Med ett leende på läpparna svarar han på frågor om sin efterlängtade återkomst i Jönköping.

Efter att ha blivit klar för spel i HV för en vecka sedan fick 21-åringen nu göra SHL-comeback efter ett par år i Nordamerika.

– Det kändes bra där ute, jag spelade ju inte supermycket utan det var mest för att komma in i grejerna. Jag har ju haft en lite småskavank och ville känna så att den var okej och det kändes bra tycker jag, säger han och fortsätter:

– Det var lite jobbigt med flåset och det var annorlunda med den stora rinken men det var väldigt kul att vara tillbaka.

”ENORMT TACKSAM ATT DE TAR EMOT MIG IGEN I HV71”

Att han skulle stå på isen för Smålandsderbyt mot Växjö var dock långt ifrån självklart. Från början var tanken att han skulle göra comeback efter landslagsuppehållet, mot Brynäs, men han själv pushade för att få komma in och spela tidigare.

– Det kändes ganska bra på isen under träningarna. Jag har också jobbat på bra i gymmet och kände att konditionen var helt okej även om jag var lite seg i benen redan innan matchen här efter den intensiva träningsveckan.

– Jag hade en dialog med klubben om att få presentationen och första matchen ur benen snabbt här så att vi kan släppa det och gå vidare på att fokusera på detaljer i spelet och spela in mig mer i laget. Det var skönt att få en match innan uppehållet här och vara inne i skiten och känna på grejerna.

– Det var roligt att få första matchen här hemma också, annars hade det varit uppe i Gävle. Då var det roligare att få göra comeback här framför fansen.

Lias Andersson.Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



Presentationen ja.

Hela HV-laget åkte ut på isen inför nedsläpp förutom just Lias Andersson. Han stod kvar i katakomberna och väntade. Som sista spelare i lineupen presenterades han och publiken skrek ut sin glädje över att få tillbaka en av sina guldhjältar från 2017.

När Lias skulle lämna isen efter matchen skrek HV-klacken hans namn. När han försöker sätta ord på hyllningen var han nästan mållös.

– Det var sjukt. Jag hade inte förväntat mig ett sådant mottagande. Det var jättehäftigt och jag är enormt tacksam över att de tar emot mig här igen i HV71 och Jönköping. Det var helt fantastiskt och detta är definitivt något som jag kommer att komma ihåg för resten av livet, säger Andersson.

Nu är han tillbaka !🤩 Stort jubel när Lias Andersson kliver på isen för @HV71 #twittpuck #shl pic.twitter.com/ey2vwEgXQ3 — C More Sport (@cmoresport) February 1, 2020

”SKA VARA BÄST I SLUTSPELET”

Lias spelade 11:12 minuter under matchen mot Växjö, hade ett skott på mål men lämnade isen poänglös. Prestationen är dock inget som han lägger energi på nu i efterhand.

– Jag hade inga förväntningar eller krav på mig själv i dag. Jag spelade ganska sparsamt och ville egentligen mest kolla så att kroppen höll.

Han vet att det finns höga förväntningar på honom att leverera och spela bra. Han försäkrar dock om att detta bara är början och att hans form kommer förbättras med tiden.

– Förväntningarna är något som hör till sporten och något man får handskas med. Det kommer alltid vara höga förväntningar på spelare som har spelat bra tidigare och det är något som jag vet att jag fortfarande kan göra. Jag tar det inte som något negativt utan tar det positivt.

– Jag har haft ett bra snack med HV så att de vet att jag är lite bakom i träning och matchande här. Jag kommer att varva upp här men man får vara realistisk, ta det lugnt och börja i rätt ände så kommer resten sen. För mig är det viktigt att vara bäst när pucken släpps för kvartsfinal ett. Det är då jag vill vara i bäst form.

Det är en speciell känsla för Lias Andersson att vara tillbaka i HV-tröjan.Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



Just nu handlar det om att anpassa sig till SHL samt bygga upp formen igen efter över en månad utan elithockey i kroppen.

– Det är en jäkla stor skillnad i spelet (här jämfört med NHL och AHL). Det är som natt och dag. Storleken på rinken märks tydligt, det är det jobbigaste då det är mer att åka på och det är högre tempo. Men det är kul, jag gillar SHL och trivs bra på den stora rinken.

– Jag vet inte hur långt tid det kommer ta att ställa om till spelet i SHL och jag försöker att inte tänka på det utan snarare fokusera varje dag på att bygga upp min fysiska status. Det får ta den tid det tar.

Hur har den här första veckan varit?

– Det har varit väldigt bra men samtidigt har det varit lite jobbigt. Jag har fått köra mycket skridskor och start-och-stopp. Det har varit kul.

– Jag har inte direkt varit skadad eller utanför ett lag tidigare så det var ganska jobbigt att vara på den sidan och sitta på läktaren. Det kändes lite som att man var avstängd eller något där man bara fick gnugga på träningarna. Det har varit en rolig första vecka, jag har fått ett bra mottagande av alla i klubben så allt känns bra.

Vad säger du om detta HV-lag som du har kommit till?

– Jag har ju inte sett så mycket av laget tidigare men det ser bra ut tycker jag. Det har blivit tre vinster i rad här sedan jag kom hit. Jag tycker att både målvakts- och backspelet är riktigt bra samtidigt som det finns flera spetsiga forwards. Jag tror absolut att vi är ett lag som kan gå långt i slutspelet och slåss om guldet.

”FÅR TILLBAKA GLÄDJEN MER OCH MER”

Lias Andersson vill inte uttala sig om situationen med New York Rangers. Han vill inte gå in på vad som ledde till sprickan mellan honom och klubben eller hur han ser på framtiden med Rangers (klubben äger hans NHL-rättigheter även nästa säsong). Han vill bara fokusera på nuet och att börja må bättre igen.

När det blev som det blev, var det viktigt för dig att spela i SHL och Sverige igen?

– Jag stod och valde lite mellan att ge mig ut i Europa eller spela här i SHL. Det kändes bäst för mig som person att komma hem till Sverige, det är ett ställe där jag trivs och där jag har roligt varje dag.

Hur känner du dig då, mår du bättre?

– Absolut, jag får tillbaka glädjen mer och mer. Det har jag min familj och mina kompisar att tacka för men även lagkamraterna och ledarna här i HV71, säger Lias.



Lias Andersson har lämnat New York bakom sig – och det är oklart ifall han kommer återvända dit.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån