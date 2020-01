Svenskbacken matchhjälte – sköt andra målet för säsongen

Hampus Lindholm är inne i lite av en poängsvit just nu.

Den 26-åriga Anaheim-backen lyckades i natt skriva in sig i poängprotokollet för tredje matchen i rad när hans Anaheim Ducks besegrade Arizona Coyotes med 4–2 på hemmais.

Fem minuter in i den andra perioden blev Lindholm matchvinnare för Ducks då han krutade in 3–1-målet från blålinjen – hans blott andra mål för säsongen. Målet var hans 50:e i NHL-karriären, vilket gör att är den blott fjärde backen i Anaheims historia att göra 50 mål för klubben, enligt TSN:s StatsCentre.



Potting the winner for the @AnaheimDucks in their 4-2 downing of the Coyotes tonight, Hampus Lindholm reached the 50 career goal milestone to become 1 of just 4 blueliners on this franchise list #BellLetsTalk pic.twitter.com/qTckNprnhq