Orden om debutanten: "Glöder i ögonen"

Tre Kronor ska äntligen få spela på hemmaplan. Idag tog förbundskapten Johan Garpenlöv ut sin trupp - som bland annat innehöll en debutant. Hockeysverige.se samtalademed de assisterande coacherna, Stefan Ladhe, Marcus Ragnarsson och Markus Åkerblom om den blågula truppen.

LIDINGÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev en ganska skrällfri trupp som Förbundskaptenen Johan Garpenlöv presenterade inför Beijer Hockey Games. En debutant i form av Jonathan Pudas och lite extra spännande comeback i form av Mario Kempe. Däremot saknades spelare så som Patrik Berglund, Magnus Pääjärvi, Anton Lander och Dennis Rasmussen. Inte heller Luleås skickliga back Erik Gustafsson fanns med då han tackat nej av personliga skäl.



Hockeysverige.se satte sig ner med assisterande coacherna, Stefan Ladhe, Marcus Ragnarsson och Markus Åkerblom efter presskonferensen, som ägde rum på Beijers byggvaruhus på Lidingö, för att få en närmare inblick i truppen.

Landslagsledningen som tagit ut truppen.Ronnie Rönnkvist



Målvakter: Lars Johansson, Magnus Hellberg:

Stefan Ladhe:

- Lasse gjorde en jättebra turnering i Channel One-cup och vann båda sina matcher. Han storspelade mot Ryssland. Han storspelar oftast när han spelar med oss. Något han gör även i sitt klubblag. Det är en riktig tävlingsskalle som har en förmåga att koppla på den då det gäller. Han kändes ganska given. Förra veckan stod han mot SKA, alltså en stormatch. Jag blir lite glad då dom lyfter in honom även i viktiga matcherna.

- ”Mange” spelade bara två matcher mellan Karjala Cup och Channel One. Båda var mot Kunlun. Efter Channel One Cup i december har han spelat mycket mer, presterat och fått förtroende. Han har stått för en stabil period och lyft sig och spelar sin bästa hockey nu om man ser till hela säsongen.



Däremot saknades Adam Reideborn som var med i den senaste turneringen.

- Adam har varit med i två turneringar. För hans del har det varit lite tvärtom, att han spelade lite mer i början av säsongen och fick mycket förtroende. Då den andra killen (Timur Bilyalov) kom in i Bars Kazan tog han chansen. Det har inneburit att Adam fått spela mindre.

- Då kändes målvaktsparet vi tagit ut ganska givet även om Adam, Anders Lindbäck och några till ligger med där. Det finns konkurrens, men det kändes inte jättesvårt att ta ut Mange och Lasse den här gången.

Stefan Ladhe har också bra koll på vad som händer på målvaktssidan i NHL och vilka som kan bli aktuella till VM därifrån.

- Problemet där är att väldigt många har utgående kontrakt. Det är intressant att höra både media och fans tro att vi bara kan plocka hem killarna hur som helst.

- Det är inget som säger att dom inte kan spela VM bara för att dom är kontraktslösa, men det händer inte speciellt ofta. Därför blir våra europeiska målvakter viktiga inför VM eftersom det kanske är dom som kommer stå där.

- När det gäller NHL är det alltid vilka som är tillgängliga och skadefria som är nummer ett. Men sedan är det också vilka som inte är tillgängliga för att dom är kontraktslösa.

- Vi har bra kontroll på vad som händer där borta, men det här är fakta.

Lars Johansson brukar imponera.Foto: Bildbyrån



Backar: Mikael Wikstrand, Klas Dahlbeck, Viktor Lööv, Henrik Tömmernes, Jesper Sellgren Lukas Bengtsson Jonathan Pudas.

Marcus Ragnarsson:

- Wikstrand, Dahlbeck, Lööv och Tömmernäs var med förra turneringen. Dom här fyra står för någonting både offensivt och defensivt. Det är genuina backar man kan lita på och jag känner mig trygg med alla fyra. Jag vet vad vi får av dom och alla har en hög lägstanivå. Det visade dom inte minst i Channel One.

- Lukas var med förra säsongen och gjorde det bra då, Tyvärr har han varit skadad i början av den här säsongen. Nu är han igång, får spela mycket i SKA och gör det jättebra. Det var naturligt att han skulle in. Dessutom är han ”rightare”. Det finns mycket ishockey i honom. Han är lugn och trygg med pucken samtidigt som han tävlar bra utan puck. Det ska bli kul att se och även att få lära känna honom.

- Pudas är en som jag haft ögonen på och kanske velat ha med honom redan från början. Av olika anledningar har det inte blivit så. Jag tycker han är spelskicklig men också att han tävlar på ett väldigt bra sätt. Det glöder i ögonen på honom då han spelar och det ska bli kul att se vad han kan komma upp till på den här nivån.

- Sellgren var med i Karjala Cup. Han hade en lite tung period efter där. Både jag och ”Åke” (Markus Åkerblom) har sett honom några gånger i Luleå och vi tycker att han har stuckit ut där. Det ska bli kul att se honom igen.



Ni har bara tagit ut sju backar?

- Förut tog vi ut åtta. I och med att vi spelar i Sverige och det skulle hända något så kan vi kalla in någon.

Jonathan Pudas.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Forwards:Linus Johansson, Gustav Rydahl, Mathias Bromé, Fredrik Händemark, Oscar Lindberg, Jacob Josefson, André Petersson, Malte Strömwall, Leon Bristedt, Daniel Zaar, Mario Kempe, Dennis Everberg, Carl Klingberg.

Markus Åkerblom:

- Vi har hittat en väldigt bra mix mellan både offensiva och defensiva spelare. Framförallt den här kärnan av spelare vi har på centersidan gillar jag jättemycket. Dom gör att vi får en stabilitet i spelet och kan spela både offensivt och defensivt.

- Sedan är det såklart så att utan spelare som Andé Peterson och Malte Strömwall skulle vi bli mindre spetsiga. Därför är det jättekul att dom får möjligheten att komma hem och vara med i den här turneringen också.



En av SHL:s bästa spelare den här säsongen har varit energiknippet från Örby, Mathias Bromé.

- Bromé tillför otroligt mycket energi. Han är en mycket noggrann och energifull hockeyspelare. Många gånger missuppfattar nog folk honom som bara en offensiv spelare, men han har jättemycket hockey i sig och kan spela i alla situationer. Både boxplay och powerplay. Han är en av spelarna som kan ta i stort sett vilken roll som helst i Tre Kronor.



Ett glädjebesked är också att Mario Kempe är tillbaka i Tre Kronor.

- Mario blir en ny erfarenhet för mig. Jag har aldrig jobbat med Mario utan bara sett honom på Tv tidigare. Dennis Everberg har jag inte heller jobbat med tidigare. Inte heller med Jacob Josefson. Det är tre nya killar för mig som det ska bli kul och jättespännande att jobba med.

Mario Kempe spelade VM förra året.Foto: Bildbyrån



Förra NHL-stjärnan Patrik Berglund saknas, vad är statusen där?

- Vi har haft en dialog med honom under hela säsongen. Han var med i Karjala Cup. Vi är ganska överens, både han och vi, att han behöver lite mer tid för att acklimatisera sig. Han får landa lite till innan han blir aktuell och även vill vara med i Tre Kronor?



Har han tackat nej till landslagsspel?

- Vi har haft en dialog där vi kommit överens om att han inte är med nu i Beijer Hockey Games.



Tre spelare har inte kommit loss från sina ryska klubbar.

- Magnus Pääjärvi är i en situation där hans ryska klubb inte tycker att han ska åka iväg för att spela den här turneringen. Det får vi tyvärr bara acceptera.

- Samma sak är det med (Dennis) Rasmussen och Anton Lander. Dom har hemma i sina klubbar att dom inte vill att dom ska åka. Det handlar om kontraktsfrågor, men vi tycker naturligtvis att det är jättetråkigt och synd att det blir så här eftersom vi har en överenskommelse med KHL vad som gäller.