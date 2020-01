Svenskrookiens succé - sköt sitt första mål i NHL

Rasmus Sandins fina start på NHL-karriären fortsätter. I natt gjorde svensken sitt första mål i ligan i Toronto Maple Leafs 5-2-bortaseger mot Nashville Predators.

– Jag är väldigt glad för hans skull. Det var ett viktigt mål för oss i det skedet av matchen. Jag är inte överraskad av hans spel, hyllar coachen Sheldon Keefe.



Rasmus Sandin går från klarhet till klarhet i Toronto Maple Leafs. När laget i natt var tillbaka i spel efter All Star-uppehållet glänste den 19-årige rookiebacken. Sandin gjorde sitt första mål i NHL, spelade fram till ett annat och utsågs till matchens tredje stjärna. Sandins första NHL-mål kom i den andra perioden och betydde 3-1 till Maple Leafs. I en tilltrasslad situation framför Nashvilles Pekka Rinne studsade pucken ut till svensken som nöp till direkt.

– Jag stod lite bakom och pucken bara kom ut. Jag såg den i sista sekund. Rinne täckte längst isen och var något framåtlutad så jag försökte sätta den högt. Som tur var gick den in, säger Sandin, som gjorde sin tionde NHL-match, till NHL.com.

– Jag är väldigt glad för Rasmus skull. Det var ett viktigt mål för oss i det skedet av matchen. Jag är inte överraskad av hans spel. Det har vi alla förväntat oss av honom. Han har visat det under träningslägret och under de gånger han varit uppkallad, säger Torontos coach Sheldon Keefe.

Sandin, som under JVM i Tjeckien blev utsedd till turneringens bästa back, inledde sitt poängmakeri redan i den första perioden. Efter 4:13 lobb-passade han fram William Nylander till ett friläge. Nylander gjorde sedan inga misstag på friläget mot Pekka Rinne och 1-0 var ett faktum. Sandin har nu gjort ett mål och fem assist i sin unga NHL-karriär.

– Jag fick den, och "Willy" tittade bak på mig. Jag försökte bara få ut den, dessutom stod jag framför eget mål och var tvungen att göra något snabbt. Jag är glad att det fungerade, säger Sandin.

Nylanders mål var hans 23:e för säsongen och. Han har nu gjort mål i de fyra senaste matcherna och slagit sitt personbästa från säsongen 2016-17 då han gjorde 22 mål.



VIKTIGA POÄNG FÖR MAPLE LEAFS

Matchen slutade 5-2 till gästerna från Toronto som därmed tog viktiga poäng i sin slutspelsjakt. Efter 50 spelade matcher har Toronto spelat in 59 poäng och är två poäng efter en wildcard-plats i Eastern Conference samt tredjeplatsen i Atlantic Division.

Kanske kan de lyfta ännu högre med en svensk rookie-back på uppgång.

– Jag tycker att jag känner mig mer komplett, med självförtroende och allt. Jag känner alla kilar i laget och hur laget och ligan fungerar. Jag jobbar på smådetaljer i mitt spel, säger Sandin.

Viktor Arvidsson gjorde ett av hemmalagets mål, men resultaten fortsätter gå emot Nashville. Förlusten var deras femte på de tio senaste matcherna och laget ligger sex poäng från ett wildcard i Western Conference.

NASHVILLE-TORONTO 2-5

Nashville: Mikael Granlund, Arvidsson

Toronto: Nylander, Zach Hyman, Sandin, Jason Spezza, Auston Matthews