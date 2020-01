Efter 31 förluster på 33 matcher valde tränarduon Conny Grundström och Daniel Carlsson att tacka för sig och kliva av uppdraget på bänken i Surahammar. Det stundar ett kval för att rädda klubben kvar i Hockeyettan, frågan är bara, vem skulle kunna ta sig an det kamikaze-uppdraget?



Resultatraden för Surahammar är en sorglig läsning de senaste åren. De har kommit sist i grundserien fem säsonger i rad och kommer till våren kvala för sin existens i Hockeyettan för sjätte året i rad. Den här säsongen blev det 31 förluster på 33 matcher innan tränarna valde att kliva av.

Det är remarkabelt svaga resultat och något som gör att tränarposten i Surahammar som nu är vakant knappast framstår som någon särskilt attraktiv position. Det är ett rent kamikaze-uppdrag att kliva in för att försöka rädda klubben kvar i Hockeyettan.



Men låt mig i alla fall lansera åtta alternativ som skulle kunna få frågan utan att skrika neeeeej vid första åhörandet av den:



Per Bäckman

Den snart 70 år gamle tränarprofilen har fungerat lite som bollplank åt den numera avhoppade tränarduon i Surahammar den här säsongen och då och då figurerat i hallen under hemmamatcherna. Kanske är det inte helt långsökt att tänka sig att han får frågan att för en kort period göra en liten comeback på tränarbänken och försöka rädda Surahammar. Senast det begav sig för Bäckman i ett bås var säsongen 16/17 då han gjorde en kort sejour i Modo just på vårkanten.

Johan Jonsson

34-åringen debuterade som huvudcoach, efter två säsonger som assisterande bakom Robert Kimby, i Enköping men fick under säsongen sparken när resultaten inte var till ledningens belåtenhet. Många hävdade dock att han fick ut vad som gick att få ut av materialet och det är inte omöjligt att den minst sagt rejäla utmaningen att försöka hålla Surahammar kvar i Hockeyettan skulle kunna vara passande för honom. Speciellt som den förre VIK-spelaren huserar i Västerås, på krypavstånd från Surahammar.



Sergei Zhukov

Ryssen brukar inte vara den som backar för svåra (eller omöjliga?) uppdrag, det vittnar hans meritlista från det svenska seriesystemet om. Han har ofta klivit in i lag utan några mer imponerande trupper och skulle säkert inte banga att ta sig an även Surahammar om frågan skulle ställas. Tycks ha gått klubblös sedan han fick sparken från det tilltänkta jobbet i Mörrum redan under försäsongen.

Tommy Salo

Ännu ett oväntat namn att överväga? Faktum är ju att den gamle landslags- och NHL-keepern har Surahammar som moderklubb. Faktum är också att han under den här säsongen så sakteliga börjat leta sig tillbaka till ishockeyn igen genom ett modest uppdrag som tränare i division 2-gänget Hedemora. Nu ligger gänget förvisso pyrt till och kanske riskerar ett eget kval, men om de lyckas nå fast mark kanske det vore en lockande tanke att kliva in lagom till en kvalserie och bli frälsare i Surahammar. Frågan är dock om det inte krockar med Hockeysveriges NHL-resa.



Jussi Salo

En annan Salo? Finländaren har vänt bottenskrap till framgång i Hockeyettan förut under sina tre säsonger i Lindlöven. Den här säsongen blev dock ingen direkt hit när han tidigt under hösten fick sparken som huvudtränare i Hockeyallsvenskan med AIK. Kan i sina bästa stunder vara en riktigt aggressiv matchcoach och kanske är det just vad Surahammar behöver för att få fart på det kunnande som ändå finns i truppen. Det är inte jättelångt mellan Lindesberg och Surahammar, kanske kunde han kombinera uppdraget i en kvalserie med att hälsa på gamla bekanta.

Mattias Karlsson

Vi har sett det förr, hur sportchefer tar klivet in i båset när tränare försvinner. I det här fallet borde det inte vara särskilt långsökt att sportchef Karlsson tillslut installerar sig själv på tränarbänken. Dels för att han har ett i stort sett omöjligt uppdrag att sälja. Tjänsten som huvudtränare i kroniskt usla Surahammar torde inte vara särskilt attraktiv. Dels för att han själv ju faktiskt har en spelarkarriär i klubben och tränarerfarenhet från så väl division 2 som division 1. Borde vara ett rimligt alternativ.



Nicklas Larsson

Finns det någon som brinner lika mycket för klubben som den ärrade backen? Säsong efter säsong efter säsong fortsätter han att gnugga på och har aldrig representerat någon annan förening som spelare och så lär det förbli. Men den här säsongen har 39-åringen (som fyller 40 om två veckor) varit skadedrabbad och fått slita ont. Det kanske är läge att lägga upp karriären på hyllan en gång för alla och sadla om till att bli inspiratör på bänken.

Leif Strömberg

Uppräkningens mest långsökta alternativ? Ja, visst är det så. Men kan man dra till Rumänien för att coacha hockey kan man kanske även dra till Surahammar? Strömberg vände ju hem igen när han tyckte att spelarna var lite för mycket intresserade av att kröka snarare än spela hockey och står utan uppdrag sedan dess. Att rädda Blue Hammers kvar i ettan vore onekligen en utmaning som heter duga.