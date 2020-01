Färjestads lagkapten efter HV71:s överkörning: ”Det är pinsamt”

HV71 hade efter två perioder kört över Färjestad och hade 6-2 och bud på mer. Gästerna kom tillbaka i den tredje och hade lite häng i matchen men HV kunde till slut vinna med förkrossande 8-4.

– Jag tycker det är pinsamt och jag är väldigt besviken, säger lagkapten för Färjestad Linus Johansson till C More.



HV71-Färjestad 8-4 (2-1, 4-1, 2-2)

HV71: Alexander Bergström x2, Jesper Williamsson x2, Johannes Kinnvall, Martin Thörnberg x2, Johan Johnsson

Färjestad: Oskar Bäck, Albert Johansson, Sebastian Erixon, Per Åslund

Det var verkligen synd om Färjestad-målvakten Markus Svensson stora delar av matchen i Kinnarps Arena. HV71 var överlägsna och skapade farliga lägen gång på gång. Även om Färjestad fick den bästa starten när Oskar Bäck mitt i HV-pressen kontrade in 0-1 så var det HV som var det bättre laget.

Gästerna hade svårt att skapa farligheter framåt och kanske inte så konstigt när man saknade den offensiva trion i Marcus Nilsson, Michael Lindqvist och Victor Ejdsell på grund av skador. Hemmalaget sköljde över Färjestad och mycket logiskt skulle kvitteringen komma genom Alexander Bergström som skickade in kvitteringen i powerplay. Sen visste glädjen inga gränser för Jesper Williamsson som skrek ut sin glädje när han skickade in ledningsmålet till 2-1 med ett välplacerat skott.

Gjorde fyra i den andra perioden - hade bud på mer

Man hade kanske trott att Johan Pennerborn efter den första perioden skulle få fart på sina spelare till den andra perioden men det blev snarare tvärtom. Gästerna såg sega, odisciplinerade och trötta ut när HV gjorde lite vad de ville.

Nyförvärvet Lias Andersson på läktaren fick se sitt nygamla lag ha lekstuga med Färjestad och man kunde fortsätta att spela riktigt bra hockey, framför allt i powerplay. När tutan för andra perioden ljöd hade HV vunnit perioden med 4-1 med bud på mer. Värt att notera för Färjestads del var att backen Albert Johansson gjorde sitt första SHL-mål när han satte 5-2 på straff.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är pinsamt och jag är väldigt besviken. Jag har ingen aning vad som hände och jag är rejält förbannad, säger lagkapten för Färjestad Linus Johansson till C More.



”Bara att rida på den här vågen”

Färjestad bytte till den tredje perioden målvakt. In med Arvid Holm och dessutom fick man spela fem mot fyra i fem minuter sedan Christoffer Törngren fått matchstraff efter en smäll mot huvudet på Gustav Rydahl som fick lämna isen. Man kom också tillbaka bra in i matchen då man med mål från Sebastian Erixon och Per Åslund fixade 6-4. Man hade även bud på ett femte men istället kunde Martin Thörnberg göra sitt andra mål och punktera matchen i tom bur.

– Jag tycker vi har haft bara spel stundtals tidigare men idag fuck vi in puckarna. Nu är det bara att rida på den här vågen, säger Johannes Kindvall till C More.

– Jag känner att vi var med efter första tjugo sen i början av andra uppträder vi stressade och kommer fel till allting. Vi faller på vårt försvarsspel och vi får analysera det. Det blir till att jobba med det, säger Färjestads tränare Johan Pennerbron till C More.