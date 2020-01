Tränarlegendaren öser beröm över svenska spelare i NHL

I sin nya bok som tränarlegendaren Scotty Bowman har kommit ut med öser han beröm över alla spelare i NHL som kommer från Sverige. Alla svenskar som Bowman coachat under sin oerhört framgångsrika karriär har varit en ynnest att jobba med menar han.

– De ger alltid allt. De är bra lagkamrater. De uppskattar vad de har. De tar ingenting för givet, menar Bowman.

Man ska sträcka på sig när man får beröm men kanske sträcker man på sig lite extra mycket om man är NHL-spelare och hyllningarna kommer från en av NHL:s mest framgångsrike coach genom tiderna Scotty Bowman. Tränarlegendaren har nyligen kommit ut med sin bok och där väljer han att ösa beröm över alla svenska spelare i NHL.



– De gör sitt jobb. De klagar inte. De blir aldrig skakiga. De ger alltid allt. De är mycket mer tävlingsinriktade än vad många säger. De är bra lagkamrater. De uppskattar vad de har. De tar ingenting för givet. De älskar Kanada och de gillar USA, men när säsongen är över åker de tillbaka till Sverige och så kommer de tillbaka igen och gör sitt jobb. Det är aldrig några problem.



Bowman som under din tid som coach i NHL var med och vann sammanlagt nio Stanley Cup, fem med Montréal, tre med Detroit och en med Pittsburgh. Dessutom har han även hunnit att vinna fem titlar i klubbledningsroll.

Under tiden i Detroit hade han ett gäng svenska spelare och det är kanske där den svenska publiken mest känner igen honom ifrån. 86-årige Bowman är i nuläget rådgivare till sonen Stan Bowman som är general manager i Chiacgo som även han har vunnit några Stanley Cup-titlar.

Scotty Bowman @coachwsb tells @KenDryden about qualities in Swedish hockey players in Dryden's latest book. And you ask why there are 100+ Swedes in the NHL.

A must-read, by the way. pic.twitter.com/Wo8iI5Tpjg