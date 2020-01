Kvällens bomb: Lias Andersson återvänder till HV71

– Jag är tacksam över att det gick att lösa på ett så bra sätt och ser fram emot att dra på mig HV-tröjan igen, säger han till klubbens hemsida.



Efter turbulensen med New York Rangers tidigare är nu Lias Andersson klar för en återkomst till HV71. 21-åringen som var med och tog SM-guld med klubben säsongen 2016/2017 kommer att vara utlånad från Rangers till HV resterande del av säsongen, det meddelar man på sin hemsida.

– Vi är naturligtvis mycket nöjda över att Lias kommer spela i HV71 igen. Han är en otroligt duktig hockeyspelare, en härlig kille och han känner till föreningen väl efter sina år i Jönköping. Vi har haft en bra dialog med New York Rangers under hela processen och får tacka dem för att de gjort denna lösningen möjlig, säger Johan Hult, sportchef i HV71 till klubbens hemsida.

Det var före jul som New York Rangers valde att stänga av Lias Andersson. Detta eftersom den svenske talangen valt att inte dyka upp till en samling med AHL-laget Hartford Wolf Pack. Nu är alltså SM-guldvinnaren tillbaka i SHL och HV71. Andersson ansluter redan på måndag men kommer enligt klubbens hemsida behöver några träningspass i benen innan han är redo för matchspel.

– Jag är tacksam över att det gick att lösa på ett så bra sätt och ser fram emot att dra på mig HV-tröjan igen. Jag har många bra minnen från min tid i HV71 och ska göra allt jag kan för att klubben ska nå framgång, säger Lias Andersson till klubbens hemsida.

OFFICIAL: Rangers loan forward Lias Andersson to HV71 of the Swedish Hockey League.



Full details ⬇️