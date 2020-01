NHL-svensken petades - i AHL

Lawrence Pilut har gjort succé i AHL under säsongen. Ja, så pass stor succé att han plockades ut till ligans all star-match och dessutom kallades upp till NHL nyligen. Det blev sex matcher i Buffalo Sabres innan han skickades ned till farmarligan lagom till NHL:s All Star-helg.

Men väl nere i AHL skickades Pilut, av någon anledning, upp på läktaren. Enligt Rochester Americans coach Chris Taylor rörde det sig inte om någon skada på den svenske stjärnbacken. Det var helt enkelt Taylor som valde att peta Pilut med motiveringen att "de har många backar".

24-årige Lawrence Pilut har gjort 6+16 på 30 matcher i farmarligan under säsongen. Han gjorde dessutom mål i sin första match sedan återkomsten till AHL, innan han alltså ställdes åt sidan i nattens 5-2-seger mot Laval Rocket.

Efter 39 mållösa matcher gjorde Gustav Olofsson sitt första mål för säsongen, när han sköt ett av Lavals tröstmål i förlusten.

Per Chris Taylor, it was a coach’s decision to scratch Lawrence Pilut. They have a lot of D. #Amerks #Sabres