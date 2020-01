Ett koppel av gäng har redan satt sig i situationer där de inte har särskilt mycket att spela för. Det kan innebära att transfercirkusen sätter igång extra tidigt i år. Nu öppnar bufféborden.



Ni vet hur det brukar se ut där i mitten av februari när hela Hockeyettan blir en ding-ding-värld och spelare rör på sig hej vilt mellan klubbarna för att få chansen att spela vidare i lag som fortfarande får vara med och leka efter att seriespelet har avslutats. Baksidan av att säsongen blir så kort för så många lag i ligan.



Jag skulle tro att det där bufféfönstret öppnar tidigare än vanligt i år. Ungefär just precis nu.



Marcus Paulsson, stjärnan som inför säsongen följde hjärtat och flyttade hem för att hjälpa moderklubben, lånas ut från Mörrum till Växjö Lakers i SHL fram till landslagsuppehållet. Till att börja med. Det är ett tydligt tecken på vad som är på väg att hända.



Paulsson är Mörrums enskilt viktigaste spelare, både på grund av sin spetskompetens på isen och det symbolvärde han har som ledare inför fansen och sina medspelare. Hade laxarna haft någonting att spela för hade de så klart inte lånat ut en så viktig pjäs hur mycket dinosaurien Växjö än bönade, bad eller hotade.



Men flera av vårserierna har spruckit till en sådan grad att man kan betrakta säsongen som över redan nu.



Rent matematiskt kan Mörrum förstås fortfarande nå playoff-platsen i tabellens topp eller för den delen tappa formen fullständigt och rasa ner i negativt kval. Men det är bara på papperet. I själva verket har de hamnat i ett sådant ingenmansland i den södra vårserien att det i praktiken bara handlar om att spela av säsongen från här och framåt. Vimmerby tappar inte sin gigantiska serieledning och bottenlagen har inte en sådan gas att trycka i botten att de kommer ikapp.



Där har Mörrum hamnat tillsammans med HC Dalen, Hanhals och Kalmar. Klubbar med ett koppel av intressanta spelare i trupperna som givetvis kommer bli av största intresse för klubbar i så väl Hockeyallsvenskan som (kanske framförallt) Allettan.



För att ta några exempel. Julius Selle Larsson lämnade HC Dalen för att bli kvalförstärkning hos Kristianstad ifjol. Nu när Kalmar spelat sig raka vägen ut ur playoff-racet finns det så klart många klubbar som hör sig för att kolla om han vill göra samma sak i år och han lär inte vara ensam om att få frågan i truppen. Johan Järlefelt, Marcus Lundberg, Kim Runermark, Sebastian Ottosson, Niklas Dahlberg och så vidare och så vidare. Det är förstås många som skulle kunna bli viktig förstärkning någon annanstans.



HC Dalen släppte snudd på halva laget när de hamnade i samma situation ifjol och kommer naturligtvis tvingas svara i telefon i år igen. Jonathan Tholander blev nedringd men tackade nej till alla ifjol. Tar han samma beslut i år? Och hur är det med Emil Eriksson och Oscar Josefsson? Viktor Näslund har ju redan varit utlånad till Karlskrona under säsongens gång och så vidare och så vidare.



Samma sak lär gälla i norr där Vännäs snart inte ens har den matematiska chansen att ta sig till playoff kvar. Ur den serien går det ju dessutom inte att åka ur (i och med att norra bara spelats på tio lag den här säsongen) vilket gör att det verkligen är en transport i slutet. Dansken Henrik Mærsk har redan lämnat för Kiruna IF, talangen Oscar Tellström drog till Luleå alldeles härom dagen och fler bör rimligtvis följa i takt med att matcherna blir mindre och mindre värda.



Buffésäsongen kommer tidigt i år.



Jag förväntar mig att Marcus Paulsson bara är startskottet. Snart börjar svängdörrarna i trupperna rotera på allvar.