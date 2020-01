Succédebuten: Kovacs med och sänkte gamla klubben

IF Malmö Redhawks

Frölunda Indians - IF Malmö Redhawks

Leksands IF

Växjö Lakers HC - Leksands IF

Brynäs IF

Brynäs IF - Luleå HF

Djurgårdens IF

Djurgårdens IF - Örebro HK

Det mesta inför kvällen handlade om Robin Kovacs. Och jodå, han hamnade i rampljuset. Via två assist låg han bakom Örebros vändning från 0-2 till 3-2 i slutperioden mot serieledarna. Det var bara en av en mängd galna matcher. Totalt gjordes 42 mål på sex matcher.

ÖREBRO - LULEÅ 3-2

Örebro: Marcus Weinstock, Shane Harper, Ryan Stoa

Luleå: Petter Emanuelsson, Einar Emanuelsson

Robin Kovacs var kvällens huvudperson på förhand - och han kommer få de mesta rubrikerna även efter kvällen. Hans debut för Örebro, mot hans tidigare lag Luleå, blev nämligen ordentligt händelserik.

Hans start blev dock allt annat än lyckas. Kovacs var inne på båda Luleås mål i den första perioden och han blev något av en syndabock. Men i den tredje perioden vägde han minst sagt upp för den tunga starten.

I powerplay stod Kovacs först för en mästerlig passning till Shane Harpers 2-2-mål. Sen låg han även bakom Ryan Stoas snygga 3-2 som fullbordade Örebros vändning mot serieledaren och innebar lagets tredje mål på bara tio minuter.

– Jag var nervös inför matchen, det är inte ofta man spelar en sån här match. Det var mycket tänkande, men det släppte efter första perioden, sade huvudpersonen till C More.

Aaron Irving fick ett matchstraff i den andra perioden.

FRÖLUNDA - BRYNÄS 8-4

Frölunda: Johan Sundström, Joel Lundqvist x2, Nicklas Lasu, Jacob Moverare, Lucas Raymond, Samuel Fagemo, Ryan Lasch

Brynäs: Greg Scott, Linus Ölund x2, Adam Brodecki

Svängdörrar: öppna.

Det var så kallad Hawaiihockey i Scandinavium i kväll. Inför matchen hyllades Joel Lundqvist med en ceremoni, för sina drygt 1000 matcher och sen fick vi se en av säsongens galnaste perioder. Frölunda gjorde snabbt 1-0, Brynäs vände snabbt till 2-1, och sen gjorde Frölunda tre mål och gick upp till 4-2. Ett av målen gjordes också, såklart, av kvällens huvudperson Joel Lundqvist. Efter 4-2 bytte Brynäs ut Joacim Eriksson och satte in Samuel Ersson i kassen. Lundqvist hann med ett mål också på Ersson.

I den andra perioden fortsatte den högintensiva matchen och målen fortsatte ramla in. Noterbart är att Linus Ölund, som inte hade gjort mål sedan mitten av oktober, gjorde två mål i kväll och gick från ett till tre gjorda mål under säsongen. Anton Rödin gjorde tre poäng, förlängde sin poängsvit till åtta matcher, och har 14 poäng under den perioden.

FÄRJESTAD - VÄXJÖ 3-4 efter förlängning

Färjestad: Lucas Ekeståhl Jonsson,Gustav Rydahl, Per Åslund

Växjö: Linus Högberg,Ilari Melart, Pontus Holmberg

Färjestad ledde med 3-0 i början av den andra perioden - och med 3-1 med bara fem minuter kvar. Då stod Växjö för en mäktig upphämtning till 3-3 - och i förlängningen avgjorde målkungen Ilari Melart med sitt andra mål i matchen och sitt tolfte (!) för säsongen. Melart som ju spelade i just Färjestad förra säsongen.

Färjestad stod så sent som förra veckan för en liknande upphämtning mot Brynäs, då 0-3 blev 3-3 i slutperioden, men precis som då föll de efter förlängning.

– Vi ska naturligtvis stänga den här matchen, suckade Färjestads tränare Johan Pennerborn efter förlusten.



Växjö ryckte å sin sida ifrån Brynäs i kampen om den sista slutspelsplatsen och har nu tre poäng ned till det jagande Gävlelaget.



LEKSAND - DJURGÅRDEN 2-4

Leksand: Mattias Ritola, Mattias Karlsson

Djurgården: Tom Nilsson, Manuel Ågren, Dick Axelsson, Sebastian Strandberg

Leksand bjöd på en av säsongens häftigaste vändningar förra veckan, när 0-2 blev 3-2 i slutperioden mot Oskarshamn. Men mot Djurgården i kväll var det fina spelet från den tredjeperioden inte längre kvar.

Djurgården hade 4-0 redan efter den första perioden. Janne Juvonen hade en mardrömskväll på jobbet och byttes ut efter 3-0, bland annat efter att ha stått för en rejäl bjudning på ett av gästernas mål.

Noterbart är att Mattias Ritolas reducering i den tredje perioden var Leksands första mål mot Djurgården den här säsongen, efter åtta mållösa perioder.

LINKÖPING - RÖGLE 5-1

Linköping: Olle Lycksell, Broc Little x2,Sam Lofquist, Joe Whitney

Rögle: Kevin Wennström

Har det vänt nu, LHC? Tio raka förluster följdes upp av en rejält efterlängtad seger mot HV71 i tisdags och idag sopade man till topplaget Rögle rejält, på hemmaplan. Rögle gjorde 1-0 i den första perioden men sen tog LHC över totalt.

Matchens profil var Broc Little som gjorde två mål och gick upp i skytteligatopp med 15 kassar. Ett av målen var dessutom en riktig delikatess.

LHC har nu fyra poäng ned till Leksand under strecket - och nio poäng upp till Växjö på slutspelsplats.





OSKARSHAMN - MALMÖ 1-5

Oskarshamn: Filiph Engsund

Malmö: Tobias Ekberg x2, Johan Olofsson, Max Görtz, Carl Persson

Oskarshamn kom ut i full fart och tog också ledningen. Sen var det Malmö, Malmö och ännu mer Malmö. Skåningarna körde över nykomlingen totalt, i alla fall målmässigt. Oskarshamn vann faktiskt skotten med 24-19 men Lars Volden gjorde en fin insats i gästernas kasse.

Backen Tobias Ekberg hade bara gjort ett mål den här säsongen innan kvällen, men precis som Brynäs Linus Ölund gick han från ett till tre mål under säsongen i kväll.