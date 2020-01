Att Halmstad Hammers leder den södra Allettan med halva serien spelad är säsongens i särklass största skräll i Hockeyettan. Laget som tidigare aldrig tagit sig till Allettan är ett sylvasst exempel på hur summan kan bli större än delarna när alla drar åt samma håll.



Nederlagstippade, nederlagstippade och NEDERLAGSTIPPADE!



Är det något lag som kunnat slå ur underläge den här säsongen är det Halmstad Hammers. Och så oerhört imponerande de gör det.



Att Halmstad Hammers leder den hajpade södra Allettan när halva serien är spelad är en oerhörd skräll. Inför den här säsongen hade de aldrig över huvud taget varit i Allettan och ifjol tvingades de till kval för att rädda kontraktet. Men i år är den en helt annan sak, från ett helt annat lag.



Redan när Halmstad säkrade platsen i Allettan var det något stort. De uppnådde något de aldrig tidigare lyckats med (med den här upplagan av föreningen) och hade på det sättet även säkrat fortsatt spel i Hockeyettan till kommande säsong.



Allt efter det kan bara betraktas som bonus. Och vilken bonus det har blivit.



Inför säsongen skrev jag följande i min bedömning av Halmstad Hammers och tippade dem sist i den södra serien.



”Det är nästan lite synd om Hammers. Laget har förstärkts klokt och ser på papperet ut att vara starkare än det gäng som tvingades till negativt kval i våras. I år finns lite mer spets och fler hot i laguppställningen trots att flera av de mer etablerade spelarna lagt av. Att Halmstad ser ut att bli jumbo har således inte särskilt mycket med dem själva att göra. Det är helt enkelt så att söderserien blir så oerhört stark i år att motståndet blir övermäktigt.”



Inför Allettan skrev jag sedan följande i nästa bedömning och tippade dem som åtta i sluttabellen.



” Tränaren Fredrik Johansson har fått ett på papperet ganska orutinerat lag att underkasta sig en spelidé och offra sig hänsynslöst i defensiven. Det har blivit framgångsrikt. […] Men Halmstad blir naturligtvis nederlagstippade igen. Det här är, lagmoralen till trots, ett lag för den undre halvan.”



Nu kan den där åttondeplatsen med tanke på hur jämn den södra serien ändå är fortfarande bli verklighet, men sett till Hammers prestationer på isen är det bara för mig att ta på mig dumstruten, buga och bocka och brista ut i ett WOW.



För att Halmstad Hammers har tagit sig vidare till Allettan och väl där är det lag som tagit flest trepoängare och toppar serien efter nio omgångar är ingen slump. Det är frukten av ett väldigt lyckat lagbygge och kemi.



Inför fjolårssäsongen snackades det mycket om hur Halmstad skulle klara sig utan superlajnen (Martin Pärna, Erik Borg och Gustaf Berling) som burit dem säsongen innan, men som lämnat skeppet i samband med transferdeadline. Då uttalade sig tränaren Fredrik Johansson i någon intervju i lokalmedia om att ”konstnären” ju var kvar. Det vill säga han själv.



Det fnissades lite på sina håll då och faktum är ju att fjolårssäsongen slutade i en kraschlandning där ett pressat Hammers-gäng tvingades till kval för att över huvud taget rädda Hockeyettan-existensen.



Men den här säsongen ser vi lite frukten av ”konstnärens” hantverk. För jag skulle nog vilja påstå att ganska mycket av den framgång som Hammers åtnjuter den här säsongen kan härledas till tränaren och den trygghet och kultur han lyckats ingjuta i gruppen.



Det har blivit lyckat att rensa ut en kärna av åldrande spelare och ersätta dem med unga hungriga varianter som sakta men säkert fasats in i verksamheten. I årets upplaga av Halmstad Hammers är det många som har växt och spelarna har underkastat sig en spelidé där de verkligen utfört det hårda arbetet och varit mån om defensiven. Dessutom har de två tidigare ganska oprövade målvakterna Anton Malmborg och Jacob Crespin klivit upp som matchvinnare vi inte såg skymten av ifjol.



Tålamod ger resultat. Halmstad har genom säsongerna gnuggat sig framåt och i den här säsongen faller allt på plats.



Jag vidhåller fortfarande att Halmstad rent namnmässigt på det berömda papperet har ett lag för den undre halvan i Allettan och tror väl i ärlighetens namn fortfarande att storheter som Troja/Ljungby och Nybro kommer att tuffa om innan serien är avslutad. Men att Halmstad Hammers leder Allettan halvvägs är värt stående ovationer. De visar att namnen på papperet verkligen inte är allt.



När Halmstad arrangerade gratismatch i grundserien (och imponerande vann med 1-0 mot Troja/Ljungby) packade 4036 personer in sig i Halmstad Arena för att beskåda spektaklet.



På lördag är det dags för gratisarrangemang igen när hajpade Nybro (som Halmstad inledde Allettan genom att chocka på bortaplan) kommer på besök.



Hur mycket folk kommer det då?



Allt annat än att hallen blir proppad till bristningsgränsen vore en skymf mot laget med tanke på den succé de svarar för just nu.