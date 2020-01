Debuterar – mot gamla laget: "Kommer vara mycket fokus på mig"

I början av november kunde Sportbladet avslöja att Örebro gjort klart med Luleås (tidigare) publikfavorit Robin Kovács till den kommande säsongen. Parterna nekade till uppgifterna då, men förra veckan stod det klart att Kovacs skulle lämna norrbottningarna för spel i Örebro – och det med omedelbar verkan.

Efter att ha följt Örebros match mot Rögle från läktaren kommer 23-åringen i kväll att göra sin debut. Och som om inte debutmatchen i sig är speciell kommer den att ske mot Kovács tidigare lagkamrater i Luleå.

– Det gäller att fokusera på mitt. Det kommer att vara mycket fokus på mig, men jag kommer att behöva fokusera på mitt för att hjälpa laget till vinst, säger Kovács till Nerikes Allehanda.

"KOMMIT IN BRA I LAGET"

Kovacs har tränat med Örebro under veckan och börjar sakta men säkert känna sig som hemma.

– Jag har kommit in bra i laget och kommit in i spelsystemet och sä där. De har tagit emot mig med öppna armar, säger han.



Förutom att det blir en väldigt speciell match för Robin Kovacs blir kvällens drabbning i Behrn Arena ett toppmöte i SHL, där tabelltrean Örebro ställs mot serieledaren Luleå.

– Vi måste upp i nivå. Luleå är ett bra lag. De har legat i toppen hela säsongen, så det gäller att vi är på tå och sätter de chanser som vi får.