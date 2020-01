Tyske målvakten storspelade i derbysegern: "Fenomenal"

Thomas Greiss bjöd på storstilat målvaktsspel när New York Islanders gästade New York Rangers i Madison Square Garden under natten till onsdag, svensk tid.

Den tyske målvakten räddade 40 av 42 skott när hans Islanders kunde besegra Rangers med 4–2 och därmed säkra två prestigefyllda poäng.

– "Greisser" var fenomenal. Det är en härlig säger. Vi kunde ha gjort det enklare för oss, men det gjorde vi inte. Vi gör ingenting enkelt för oss just nu, säger Islanders huvudtränare Barry Trotz till TSN.

Hör Anthony Beauviller berätta om segern:

SUPERSTJÄRNAN SKADAD

Islanders gick upp till en 4–0-ledning tidigt i den tredje perioden, men Rangers bet sig tillbaka in i matchen och lyckades få in två reduceringar i slutakten. Närmare än så kom dock inte hemmalaget, som tvingades klara sig utan sin ryske superstjärna Artemi Panarin som missade matchen på grund av en överkroppsskada.

– Det var 50/50 om han skulle kunna komma till spel. I slutändan kändes det inte rätt att spela honom. Vi tror dock inte att det är någon långvarig skada, säger Rangers tränare David Quinn till nhl.com.

Anthony Beauvillier stod för ett av Islanders mål i matchen och är på god väg mot sin bästa NHL-säsong i karriären. Den kanadensiska 22-åringen står nu noterad för 29 poäng (13+16) på 49 matcher den här säsongen.

– Jag försöker bara göra mitt bästa varje kväll och bli bättre hela tiden. Jag försöker bara jobba hårt och poängen har trillat in. Det har gått bra än så länge, säger Beauvillier till Hockeysverige.se:s Kajsa Kalméus.

New York Rangers – New York Islanders 2–4 (0–2, 0–1, 2–1)

Rangers: Pavel Butjnevitj (8), Chris Kreider (17).

Islanders: Josh Bailey (11), Anthony Beauvillier (13), Anders Lee (16), Brock Nelson (20).