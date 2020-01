Nådde milstolpe - gick ikapp Sundin

För 40 år sedan kom Québec Nordiques med i NHL. På mitten av 90-talet flyttade de från Kanada och hamnade i Colorado och blev Colorado Avalanche. Få klubbar har sett lika många legendarer passera under de fyra senaste decennierna. Men bara fem spelare har gjort 30 mål minst tre säsonger i rad i klubben.

MacKinnon blev den femte att lyckas med bedriften när han igår kväll sköt tre mål i Colorados 6-3-seger mot Detroit. Han gick då upp på exakt 30 mål och gick ikapp Joe Sakic och Mats Sundin som båda också lyckades nå milstolpen i tre raka säsonger. Joe Sakic gjorde det 2003 till 2007 (med en lockoutsäsong i mitten) och Mats Sundin gjorde det från sin andra till fjärde NHL-säsong åren 1991 till 1994. Sen trejdades han till Toronto Maple Leafs.

MacKinnon har noterat 30+42 under säsongen och är bara fyra poäng ifrån Connor McDavid i poängligatoppen efter gårdagens nya stormatch. Superstjärnan har gjort två poäng i tre av hans fyra senaste matcher.

– Jag skjuter mycket, så jag måste göra mål. Men jag har fått mycket hjälp. Jag spelar i ett bra lag - och det gör det lättare, säger han enligt nhl.com

Nazem Kadri var annars matchens store man. Han noterade 2+1. Matt Nieto och Ryan Graves gjorde de övriga målen. André Burakovsky noterade två passningspoäng i Coloradosegern.

Tyler Bertuzzi, Dylan Larkin och Givani Smith gjorde Detroits mål.

Nathan MacKinnon became the fifth player in @Avalanche / Nordiques history to register three consecutive 30-goal seasons. #NHLStats pic.twitter.com/MNO6jYI52C