Klart: Maria Omberg ersätter Murase

– Det känns jättekul att göra comeback i Luleå hockey/MSSK. Jag känner mig verkligen förväntansfull kring det som nu väntar, säger Omberg till klubbens hemsida.

När det blev klart att Robin Kovács skulle lämna Luleå för Örebro valde även hans sambo och målvakt i Luleås damlag Minatsu Murase att flytta med. Det gjorde att Luleå stod med endast en målvakt, men nu är letandet över. Som Hockeysverige tidigare kunde rapportera om gör Maria Omberg comeback och spelar den resterande delen av säsongen.

– Det känns jättekul att göra comeback i Luleå hockey/MSSK. Jag känner mig verkligen förväntansfull kring det som nu väntar. Jag har sett ganska många matcher i vinter och har i princip daglig kontakt med många av spelarna i laget, så jag tycker att jag är uppdaterad kring laget. Jag har hållit igång bra med träningen sedan jag slutat, men det är en sak att köra kondition utanför isen och en annan att vara på is så det kommer bli spännande att se hur det kommer gå till en början, säger hon till klubbens hemsida.



Är en omtyckt person

– Det känns skönt att vi kunde hitta en lösning på den situation som uppstod. Det var tråkigt när Murase lämnade laget och vi önskar henne lycka till i framtiden. Vi känner oss dock fortsatt trygga med att ha Sveriges bästa målvakt Sara Grahn och tror att Omberg kommer vara ett bra komplement till henne, säger sportchef och tränare Mikael Forsberg och fortsätter:

– Maria har under flera tidigare säsonger visat sin kapacitet som målvakt för Luleå Hockey/MSSK och hon har hållit igång sedan hon slutade spela hockey, så vi tror att hon kommer att komma in i det hela ganska snabbt. Dessutom är hon en omtyckt person som kommer att smälta in i gruppen på en gång.