Dallas krossades - efter stjärnans nya fula smäll

Det blev en total överkörning inatt, när Minnesota krossade Dallas på hemmaplan. Slutresultat blev 7-0 och bortalaget fick inget att stämma. Även lagets stjärna Corey Perry tappade huvudet igen, efter ny ful smäll.

Med fem minuter kvar av matchen, och Minnesota hade en 6-0-ledning i matchen. Valde ändå Corey Perry att fullfölja en inåkning och körde in ett knä rakt i huvudet på Minnesota målvakten Alex Stalock. Stalock blev rasande tillsammans med lagkamraterna i hemmalaget, och stort kramkalas startade vid Minnesotamålet.

Andra fula smällen för stjärnan

Detta var Corey Perrys andra fula tilltag denna säsong. I Winter Classic när Dallas tog emot Nashville gav forwarden en ful armbåge rakt i huvudet på Nashville-backen Ryan Ellis. Perry fick då fem matchers avstängning.

Minnesota-Dallas 7-0 (2-0, 3-0, 2-0)

Minnesota: Jared Spurgeon(4), Carson Soucy(6), Jason Zucker(13), Ryan Donato(9), Mats Zuccarello(12), Zach Parise(18), Ryan Hartman(6)

Couple looks at Perry running into Stalock pic.twitter.com/KTeMaRdVoB



— CJ Fogler (@cjzero) January 19, 2020