”The Great Eight” upp på topp 10-listan – stod för nytt hattrick

New York Islanders-Washington Capitals 4-6 (2-1, 2-0, 0-5)

Islanders: Brock Nelson, Casey Cizikas, Jordan Eberle, Devon Toews

Capitals: Alexander Ovechkin x3, Carl Hagelin, Tom Wilson, Jakub Vrána

Alexander Ovechkin, den här målmaskinen har varit i princip ostoppbar den senaste veckan. Inför matchen mot New York Islanders hade målsprutan bara ett mål upp till Mario Lemieux på plats 10 som NHL:s bäste målskytt. Efter 60 minuter hade inte bara Ovechkin kommit upp i Lemieuxs notering han hade även passerat legendaren och tangerat Steve Yzerman Detta efter att han på nytt stått för ett hattrick. Han är nu uppe på 692 mål under sin NHL-karriär.

Han inledde målskyttet i matchen efter att radarpartnern Nicklas Bäckström serverat honom. Annars var det Islanders för hela slanten och målvakten Braden Holtby hade en jobbig match mellan stolparna och byttes ut inför den tredje perioden till förmån för Ilya Samsonov. Islanders hade en tremålsledning men då klev ”The Great Eight” in och tog över matchen. Först grundlurade han backen Scott Mayfield totalt och fick in pucken via en skridsko fram till 4-3.

26:e hattricket i NHL-karriären

Med det satte han tonen för en ruskig vändning från Washington som svarade för fem mål (!) i den tredje perioden och lyckades vända matchen. Ryssen avslutade den magnifika perioden med att skicka in sitt tredje mål i tom kasse och gjorde därmed sitt 26:e hattrick i karriären. Med det passerade han Mario Lemieux på tionde plats bland de spelare som gjort mest mål i NHL:s historia och han ligger nu på delad nionde plats med Steve Yzerman.