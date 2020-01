Svensken uppkallad - kan få göra sin NHL-debut

Liljegren blir uppkallad av Toronto från AHL och farmarlaget Marlies. Klubbens twitter bekräftar att 20-åringen kallas upp, när det är skadekris på backsidan och kan få chansen att göra sin NHL-debut.

Den här säsongen har Timothy Liljegren har spelat 33 matcher i AHL denna säsong. Där han har producerat 22 poäng. Liljegren draftades av Toronto i första rundan 2017. Han var även med och tog JVM-silver med Juniorkronorna 2018.

The @MapleLeafs have recalled defenceman Timothy Liljegren from the @TorontoMarlies (AHL).#LeafsForever pic.twitter.com/kor7R7dry5



