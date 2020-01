Leksands IF

Hur ska man egentligen göra en lista av det här slaget? Ska jag gå rakt på vem som varit bäst under säsongen, vem som är bäst 'överlag' eller vem jag tror kommer vara bäst när säsongen summeras i vår? Eller går det att göra någon sorts kombination av samtliga ovanstående faktorer?

Det försökte jag mig på. Även om det som hänt så här långt, den här säsongen, förstås värderas allra högst.

Efter att tidigare ha listat de bästa målvakterna och de bästa backarna ska jag nu ranka ligans bästa forwards. Notera att det bara gäller ytterforwards, då centrarna får en helt egen ranking som kommer om en vecka. Vissa spelar ju både center och ytter, så någon kanske skulle kunna gå in på den andra listan och vice versa.

Ärligt talat var det här den klart jobbigaste rankingen hittills. Jag inledde med drygt tio namn som jag verkligen, verkligen ville ha med på listan. Till sist ratades spelare som Joakim Lindström (!), Oscar Möller (!), Broc Little, Michael Lindqvist och Anton Rödin. För att nämna några.

Ni ser ju, vilken konkurrens det är.

5. Leon Bristedt, Rögle

Rögle hade en målvakt (Roman Will) och två backar (Niklas Hansson och Kodie Curran) med på mina tidigare rankingar och har nu också en forward som slår sig in topp-fem. Det var långt ifrån givet att Bristedt skulle med, men han tillhör toppen i i stort sett alla enkla mätbara kategorier och är dessutom en personlig favorit för mig. Han är kanske hela ligans mest underhållande forward.

I Leon Bristedt får du både ett kraftpaket och en liten speedkula i ett. En fysisk spelare som jobbar stenhårt, och en potentiell poängkung. Du får egentligen allting som du vill ha av en forward i SHL i den här killen.

Utöver att jag gillar att kolla på den här killen finns det också siffror som talar till hans fördel. Han är 'bara' tolva i poängligan bland forwards i lika styrka, men är sjua i powerplay. Han spelar topp-fem mest i lika styrka bland ytterforwards med 18:30 per match. Han har SHL:s tredje bästa poängsnitt och om vi bara räknar mål och förstaassist har han 12+10, vilket är bättre än SHL:s poängligaledare Marcus Nilsson. De där tolv målen är det bara fyra spelare i ligan som slår.

24-åringen har missat lite för många matcher för att kunna hota om poängligasegern i SHL men med 26 poäng på 28 matcher har Leon Bristedt varit en av ligans bästa forwards - precis som förra året.

4. Victor Ejdsell, Färjestad

Den kraftfulle Färjestadsstjärnan känns just nu som den mest troliga skyttekungen i SHL. Han var favorit inför säsongen och efter en halvtrög start har han nu börjat motsvara de skyhögt ställda förväntningarna. Just nu står han på 14 mål och jag skulle bli förvånad om han inte slår 20-målsnoteringen från säsongen 17/18. Då slutade han delad sexa i skytteligan. I år kommer han sluta högre än så.

Just nu leder Ejdsell SHL:s skytteliga tillsammans med Mathias Bromé, både totalt (14 mål) och i lika styrka (13 mål). De som läst mina tidigare rankingar vet att jag generellt värdesätter det spelarna gör i lika styra högre än det mesta andra. Därför föll exempelvis Michael Lindqvist ur rankingen, bland annat till den jämförbara lagkompisen Ejdsell.

Det är intressant med Ejdsell, för spontant känns han som en mycket vass powerplayspelare. Men det är i fem mot fem han gör det mesta. Han har som sagt gjort 13 av sina 14 mål i den spelformen och är femma i poängligan i lika syrka. Han har också bäst corsi av samtliga forwards i stjärntäta Färjestad och är överlag en av ligans bästa spelare där. Men i powerplay är Karlstadsonen bara sjätte bäst av lagets forwards/centrar.

Skulle det lossna även i PP, att Ejdsell ska stanna på ett enda mål i spelformen känns osannolikt, kommer han vinna skytteligan. Då kommer han också klättra från den 15:e-plats han har i SHL:s poängliga.

Victor Ejdsell är en drömspelare att ha i SHL och jag hoppas han blir kvar i Färjestad även nästa säsong. Det här är ett potentiellt affischnamn för hela ligan och jag älskar att titta på när Victor Ejdsell spelar ishockey.

3. Marcus Nilsson, Färjestad

Här kommer nästa Färjestadsspelare, tillika spelaren som toppar hela SHL:s poängliga just nu. Jag ska vara ärlig och säga att Marcus Nilsson inte riktigt har varit min favoritspelare genom åren (oklart varför) och jag är otroligt förvånad över den enormt höga nivå han hållit den här säsongen. När det väl kom till kritan var det inget snack om att han skulle in på den här listan. Han är också lite old school i sin spelstil - vilket är en egenskap som normalt tilltalar mig en hel del.

Marcus Nilsson leder SHL:s poängliga. Han är med sina 33 poäng på 31 matcher den enda (!) spelaren i hela SHL som gjort över en poäng per match. Och även om Nilsson framför allt känns vass i powerplay är han också fjärde bäst i ligan i spel i lika styrka. Ironiskt nog är han dock inte ens bäst i laget där - det är Gustav Rydahl av alla människor.

I powerplay toppar "Lilliz" poängligan bland forwards, och han är också bäst i ligan om vi bara ser till första-assist. Han är med andra ord ingen spelare som glider omkring och lever på en bra omgivning - det handlar lika mycket om att han gör sin omgivning bättre. De 22 poäng han gjort om vi räknar mål + förstaassist är också bland de bästa noteringarna i ligan, endast slagen av lagkompisen Michael Lindqvist som har lika många poäng men fler mål, Rögles Leon Bristedt som också har lika många poäng men fler mål, samma sak gäller Skellefteås Oscar Möller, och sen finns det också en forward som kommer komma högre upp på rankingen...

Det som sticker ut med Nilsson är också att han är en extremt utpräglad playmaker. 126 (!!!) forwards i SHL skjuter mer än "Lilliz". Det ger ett snitt på nio forwards per lag som avlossar bössan mer än FBK-stjärnan. Men är man SHL:s bästa playmaker finns det ju ingen anledning att skjuta. Han är ligans tredje bästa forward ändå.

2. Ryan Lasch, Frölunda

Tidigare har jag alltid haft Lasch som nummer ett på den här typen av rankingar. Slentrianmässigt satte jag honom som etta även nu, inledningsvis. Men när det väl kom till kritan var jag tvungen att flytta ned honom till nummer två. Jag hoppas ni kommer förstå varför.

I powerplay är Lasch en absolut toppspelare. Han har näst flest poäng av forwards i spelformen och spelar mest av alla där. Han ligger också i topp på listan över flest plusmål i PP (han ligger på 19-0 under säsongen) och är alltjämt en playmaker av klass i numerärt övertag. Och även om han inte toppar alla kategorier där, som vi kanske är vana vid, skulle jag inte byta ut honom mot någon annan spelare i ligan i PP. Punkt och slut.

Att Frölunda litar mycket på Ryan Lasch är uppenbart. Han spelar mest av alla forwards i SHL med sina 19:17 per match. Han spelar 16 sekunder mer än tvåan: Brynäs storstjärna Anton Rödin.

Lasch är fortfarande grym på att driva spelet och han har fina corsi-siffror på drygt 55 procent. Det ska dock sägas att både Patrik Carlsson och Johan Sundström är bättre där. Och överlag är det här ingen kanonsäsong i fem mot fem för den amerikanska fixstjärnan. Han har bara gjort 13 poäng i spel fem mot fem - vilket överträffas av 33 forwards i SHL. Simon Hjalmarsson är bättre internt och även Rhett Rakhshani rankas högre än Ryan Lasch där, tack vare fler gjorda mål.

Men överlag är Ryan Lasch klass. Även en något sämre säsong är han topp-fem i poängligan med 26 poäng på 28 matcher, och bara Marcus Nilsson och Michael Lindqvist har ett högre snitt om vi ser till poäng per match. Och amerikanen är också en av de spelare som vi inte bara behöver förlita oss på siffror för att konstatera att han är bra. För han är grym. Det kan även de allt annat än inbitna hockeytittarna se och förstå.

Det blir kanske ingen tredje poängligaseger i SHL eller en fjärde seger i assistligan - men däremot kan Lasch mycket väl bli den bästa utländska spelaren i ligan för sin fjärde SHL-säsong i rad. Där går han en stenhård match med Kodie Curran.

Lasch har inte sin bästa säsong, men baserat på historiken och den nivå han ändå håller så ska han vara med här uppe i den absoluta toppen ändå.

1. Mathias Bromé, Örebro

Att Mathias Bromé skulle vara med på listan var givet. Att han skulle komma högt upp på densamma var också självklart. Men ju mer jag granskade alla intryck och siffror - desto mer uppenbart var det att Bromé till och med skulle vara etta.

De som följt mina listor och läst mina texter det senaste året kanske har märkt att jag ofta har visat upp en ohälsosam kärlek till Mathias Bromé. Men nu känns den inte ohälsosam längre. Nu känns den befogad. Den säsong han gjort i Örebro har till och med överträffat mina skyhögt ställda förväntningar.

Mathias Bromé toppar skytteligan både totalt och i lika styrka tillsammans med Victor Ejdsell - trots att han bara spelar åttonde mest av alla forwards i ligan. Räknar vi bara mål och första-assist toppar han även den statistiken med 14 mål och tio målgivande passningar. Det är extremt bra siffror i en defensiv liga som SHL. 24 'direktpoäng'

24 poäng är också vad han har om vi räknar poängen i lika styrka. Det är han överlägset bäst på - där skiljer det hela fyra poäng ned till storskrällen Gustav Rydahl på andraplats. Bromé är också en av de som skjuter mest i spelformen, han är nia bland alla forwards och centrar, och har således också en okej corsi-siffra på drygt 52 procent.

I powerplay finns det utvecklingspotential, där har han bara gjort fem poäng, men enligt mig gör det bara hans övriga siffror än mer imponerande. Med tanke på att Bromé spelar mest av alla forwards i spelformen i Örebro lär det bara vara en tidsfråga innan det lossnar även där. Gör det det inom kort kommer Bromé kunna slåss om att inte bara vara bäst i alla fem mot fem-kategorier, då kommer han kunna utmana Ejdsell om skytteligatiteln hela vägen in i mål och kanske kan han också spurta ikapp Marcus Nilsson i den totala poängligan.

Vi har inte pratat så mycket om den totala poängligan, men där är Bromé tvåa med sina 29 poäng. Han är fyra poäng bakom "Lilliz". Sett till poäng per match är Mathias Bromé femma bland SHL:s forwards.

Det blir lätt att vi fastnar i siffror - men ibland måste man få gå på känsla och det så kallade ögontestet också. Det här är en grym spelare som jag älskar att titta på. För mig är Mathias Bromé nämligen inte bara en renodlad poängspelare. Han är väldigt smart både med och utan puck, jobbar stenhårt i båda riktningar, är en bra passningsspelare, har en fysisk och grinig ådra som ofta kommer fram och dessutom är han en bra skridskoåkare.

Han är bäst, eller bland de bästa, i allting utom powerplay. Därför är Mathias Bromé SHL:s bästa forward.

Mathias Bromé.