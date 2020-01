Svensken tvåmålsskytt - förre SSK:aren nådde milstolpe

LA Kings kämpar på i botten av NHL-tabellen och kom till nattens möte mot Vegas med tre raka torsk. Då chocköppnade de och gjorde fyra mål i den första perioden inom loppet av drygt sex minuter. Det fjärde gjordes av Adrian Kempe med fyra sekunder kvar av perioden.

Kempe, som inför nattens match gjort åtta mål under säsongen, skulle bli tvåmålsskytt. Vegas började knapra in på försprånget med två mål i den andra perioden. Men med fyra sekunder kvar av matchen kunde svensken skicka in 5-2-pucken.

Anze Kopitar nådde en milstolpe. Hans framspelning till Tyler Toffolis 3-0-mål innebar slovenens 600:e assist i NHL.

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 2-5 (0-4, 2-0, 0-1)

Vegas: Reilly Smith, Max Pacioretty

Los Angeles: Adrian Kempe (2), Alec Martinez, Ben Hutton, Tyler Toffoli

