JVM-svensken till AHL

David Gustafsson

anslöt till det svenska JVM-laget direkt från NHL och var sedan en av de som ledde Juniorkronorna till bronset. Dels genom fyra (1+3) poäng, men också vassa tekningar och i övrigt mycket förtroendeingivande spel.



Tillbaka i Nordamerika står det nu klart att den Tingsryds-fostrade centern får starta om i AHL efter JVM. Detta meddelade Winnipeg sent igår kväll svensk tid. Det blir alltså ingen återkomst till SHL.



David Gustafsson anslöt till Winnipegs träningsläger i höstas från HV71. Tanken var att han skulle spela SHL-hockey denna säsongen, men gjorde så gott intryck hos Jets att han blev kvar i Nordamerika. På 22 NHL-matcher har det blivit ett mål.

#NHLJets have assigned forward David Gustafsson to the @ManitobaMoose.



DETAILS: https://t.co/ZiyPG6mfmL