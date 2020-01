Mardrömsbeskedet i San Josés slutspelsjakt

San José är tillsammans med Nashville de två förhandstippade topplagen som kanske har underpresterat mest hittills den här säsongen. Hajarna har i nuläget hela nio poäng upp till Calgary som just nu innehar den sista wild card-platsen till slutspel.



Nu blir jakten allt svårare då lagkaptenen, som har producerat bäst framåt för San José, Logan Couture kommer missa flera veckor av spel. I matchen mot St. Louis Blues blev lagkaptenens högra ben klämt i sargen efter en duell med backen Vince Dunn. 30-åringen blev liggande på isen innan fick hjälp av läkarteamet för att komma av isen.

Enligt TSN:s Pierre LeBrun har Couture ådragit sig en fraktur på sin ankel och kommer förmodligen missa sex veckor av spel. Lagkaptenen har den här säsongen gjort 36 poäng (14+22) på de 45 matcher han har spelat den här säsongen.

Sounds like brutal news for Logan Couture and the Sharks. Hearing fractured ankle and a week to week, long term absence for the captain. Probably at least six weeks out but we will see. https://t.co/q2vMTBASw9