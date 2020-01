Det brukar vara ett fåtal spelare i Hockeyallsvenskan som snittar en poäng per match eller fler. I år är det inte mindre än åtta i poängligans toppskikt. Joakim Englund försöker förklara varför så är fallet.

Med tanke på att det är förvånansvärt många spelare med höga siffror i den individuella poängkolumnen den här säsongen har jag kikat över axeln och jämfört med hur det sett ut de senaste säsongerna.

För enkelhetens skull har jag endast kikat på toppen av poängligan, vilket innebär att spelare med lite färre matcher kanske inte är representerade. Ett exempel på det är Södertäljes Adam Wilsby som gjort 23 poäng på lika många matcher.

Hela åtta spelare i poängligatoppen har under årets säsong ett snitt på över en poäng per match. Spelarna som har det snittet är:

Adam Tambellini, Modo, 1,65p/match.

Jonathan Johnson, Modo, 1,62.

Jonathan Dahlén, Timrå, 1,47.

Albin Lundin, Timrå, 1,32.

Patrik Karlkvist, Modo, 1,24.

Tor Immo, BIK Karlskoga, 1,09.

Fredrik Forsberg, BIK Karlskoga, 1,06.

Jens Lööke, Timrå, 1,03.

ÅTTA STYCKEN SENASTE FEM SÄSONGERNA

Det är fantastiskt höga toppnoteringar vad gäller poängsnitt, åtminstone om vi jämför närtid. Under Hockeyallsvenskans senaste fem säsonger har antalet spelare med poängsnitt över en pinne per match varit högst begränsat:



18/19 – Nicolai Meyer, SSK, 1,19p/match. Sebastian Dyk, SSK, 1,12. Tony Mårtensson, AIS, 1,00.

17/18 – Jonathan Dahlén, Timrå, 1,00.

16/17 – Victor Ejdsell, BIK Karlskoga, 1,14. Alex Lavoie, BIK Karlskoga, 1,02.

15/16 – Marcus Nilsson, BIK Karlskoga, 1,08.

14/15 – Jacob Lagacé, Asplöven, 1,00.

Under de senaste fem säsongerna är det endast 16/17 och 18/19 som har fler än en spelare med ett poängsnitt som överstiger en poäng per match. Den här säsongen har vi alltså hela åtta spelare över den magiska gränsen och dessutom ytterligare sex spelare som checkar in på över 0,9p/match.

Victor Ejdsell i Bik Karlskogas dress.Foto: Bildbyrån



Hur kommer det sig att vi just nu ser en poängexplosion bland ligans toppspelare, och vad säger det om ligan?

Om jag får tänka fritt, vilket jag ju alltid gör i dessa rader, tror jag sanningen i frågeställningen ligger bland kompotten nedan:

Ligan som helhet mår enbart bra av spelare som sticker ut i form av en stor poängskörd. Det genererar ett högre intresse både för spelaren i sig och för ligan. Med höga siffror i poängkolumnen är det lättare att bygga profiler. Nackdelen skulle kunna vara ett stort profiltapp inför kommande säsong.

Om vi tittar på vilka spelare som ligger i toppen tillhör samtliga topplag i ligan. Modo och BIK Karlskoga sticker ut på det sättet att de gör överlägset flest mål där båda lagen kommer göra över 200 mål om man fortsättningsvis producerar i samma takt som innan. Med nästan fyra gjorda mål per match är det inte så konstigt att några spelare drar iväg i poängligan. Timrå sticker ut i den bemärkelsen att man har en formation, om än splittrad i omgångar, som är inblandad i nästan hälften av lagets mål.

Senaste säsongerna har jag en känsla av att många lag matchar respektive ”leading line” oerhört hårt i framför allt powerplay, vilket givetvis också visar sig i det individuella poängkontot för herrarna som spelar där. Förr var min känsla att man gärna delade upp PP-tiden mer likvärdigt bland första- och andrakonstellationen. Nu ser jag tydliga tendenser att formationen med stort förtroende ofta och gärna spelar över 1:30 per PP. Två undantag är BIK Karlskoga, som har två likvärdiga topp-formationer, samt Björklöven, som sitter inne på ligans bredaste forwardsuppsättning med näst intill oändliga möjligheter att laborera.

Årets upplaga av Hockeyallsvenskan är den ojämnaste tabellen på många, många år. Den består egentligen av tre ”block” med topplag, mittenlag och bottenlag. Jag ser en större skillnad mellan topplagen och bottenlagen i år, vilket självfallet också visar sig i det individuella poängkontot hos toppspelarna när vissa resultat rinner iväg likt matcherna:

BIK Karlskoga-Västervik 9-1

Modo-Södertälje 9-3

Björklöven-AIK 8-1

Kristianstad-Västerås 4-8

RYKER ARLBRANDTS REKORD

Faktum är att vi i skrivande stund har två spelare som har goda möjligheter att spränga ligarekordet i antal poäng som just nu innehas av Pär Arlbrandt. Säsongen 08/09 gjorde han 77 poäng för sitt Västerås. Om Johnsson och Dahlén fortsätter leverera poäng i samma takt som hittills landar poängskörden på 84 respektive 76 pinnar.

Den säsongen hade, i likhet med årets säsong, extremt många som snittade över en poäng per match. Hela 19 spelare får jag det till. Man ska dock veta att hockeyn som spelades då var nästan en helt annan sport jämfört med dagens hockey. Men det är en historia i sig. Frågan är om Arlbrants rekord också är historia när den här säsongen summeras?

Jag tror det.