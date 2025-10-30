VIK Hockey U20 vinnare mot SSK U20 – kvitterade och avgjorde sent

VIK Hockey U20 vann med 3–2 efter förlängning

Victor Pantzare matchvinnare för VIK Hockey U20

Örebro Hockey U20 blir nästa motstånd för VIK Hockey U20

Matchen mellan hemmalaget VIK Hockey U20 och gästande SSK U20 i U20 nationell södra var lika efter full tid, efter en sen kvittering av VIK Hockey U20:s Linus Rydell. I förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 1–0) genom Victor Pantzare efter 1. 47 och fullborda vändningen.

VIK Hockey U20–SSK U20 – mål för mål

VIK Hockey U20 tog ledningen efter 17 minuters spel genom Peter Ingemarsson framspelad av Kian Clementsson Kinn.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Roko Gorsic och Axel Klingvall gjorde att SSK U20 vände till underläget till ledning med 1–2.

VIK Hockey U20 kvitterade till 2–2 genom Linus Rydell med knappt tre minuter kvar att spela. I förlängningen tog det 1.47 till VIK Hockey U20 också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Victor Pantzare.

Förlusten var SSK U20:s tredje uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Södertälje SK med 5–3.

I nästa match möter VIK Hockey U20 Örebro Hockey U20 borta på onsdag 12 november 19.00. SSK U20 möter Örebro Hockey U20 fredag 14 november 19.00 borta.

VIK Hockey U20–SSK U20 3–2 (1–0, 0–0, 1–2, 1–0)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (17.52) Peter Ingemarsson (Kian Clementsson Kinn).

Tredje perioden: 1–1 (41.30) Axel Klingvall (Ludvig Söderberg, Nils Håkansson), 1–2 (41.59) Roko Gorsic (Alexander Hjorth, Axel Diberius), 2–2 (57.51) Linus Rydell (Filip Lejonryde, Peter Ingemarsson).

Förlängning: 3–2 (61.47) Victor Pantzare.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 2-0-3

SSK U20: 3-1-1

Nästa match:

VIK Hockey U20: Örebro HK, borta, 12 november

SSK U20: Örebro HK, borta, 14 november