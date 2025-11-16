VIK Hockey U20 vann i förlängningen mot Färjestad

VIK Hockey U20 vann med 6–5 efter förlängning

Filip Lejonryde tvåmålsskytt för VIK Hockey U20

Tredje raka förlusten för Färjestad

Matchen i U20 nationell södra mellan hemmalaget Färjestad och gästande VIK Hockey U20 var oavgjord vid full tid, 5–5. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 6–5 (1–2, 1–1, 3–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Filip Lejonryde som gjorde det avgörande målet.

Filip Lejonryde med två mål för VIK Hockey U20

Färjestad startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Elias Eriksson och Rasmus Röing innan VIK Hockey U20 svarade och gjorde 2–1 genom Kian Clementsson Kinn. Efter 6.49 i andra perioden nätade Gabriel Jansson på pass av Mikkel Eriksen och Måns Gudmundsson och gjorde 3–1.

VIK Hockey U20:s Filip Lejonryde gjorde 3–2 efter 10.35 framspelad av Noah Wiberg och Felix Ledin. I tredje perioden gick Färjestad upp i en 4–2-ledning med 16.11 kvar att spela. Men VIK Hockey U20 vände matchen och vann med 6–5. Det matchvinnande 6–5-målet gjorde Filip Lejonryde med 18.04 kvar att spela av matchen. I förlängningen tog det 1.56 till VIK Hockey U20 avgjorde till 6–5. Matchvinnare för bortalaget blev Filip Lejonryde, framspelad av Peter Ingemarsson.

VIK Hockey U20:s Filip Lejonryde stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Färjestads sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även VIK Hockey U20:s andra uddamålsseger.

Resultatet innebär att Färjestad ligger kvar på sjunde plats och VIK Hockey U20 sist, på tionde plats i tabellen. Så sent som den 30 oktober låg Färjestad på andra plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Färjestads BK med 5–3.

Lördag 22 november spelar Färjestad hemma mot Linköping 12.30 och VIK Hockey U20 mot Rögle hemma 16.30 i ABB Arena Nord.

Färjestad–VIK Hockey U20 5–6 (2–1, 1–1, 2–3, 0–1)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (7.13) Elias Eriksson (Joe Wahlund), 2–0 (8.32) Rasmus Röing (Douglas Sättermann, Malte Pihlström), 2–1 (10.53) Kian Clementsson Kinn (Max Hultdin, Viktor Pennerborn).

Andra perioden: 3–1 (26.49) Gabriel Jansson (Mikkel Eriksen, Måns Gudmundsson), 3–2 (30.35) Filip Lejonryde (Noah Wiberg, Felix Ledin).

Tredje perioden: 4–2 (43.49) Simon Näslund (Mikkel Eriksen, Douglas Sättermann), 4–3 (49.37) Viktor Pennerborn (Max Hultdin), 4–4 (52.01) Peter Ingemarsson (Filip Lejonryde, Svante Uusitalo), 4–5 (58.16) Hugo Ingemarsson (Alvin Wengrud, Måns Johansson), 5–5 (58.56) Måns Gudmundsson (Elias Eriksson, Oliver Marcelius).

Förlängning: 5–6 (61.56) Filip Lejonryde (Peter Ingemarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-1-2

VIK Hockey U20: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Linköping HC, hemma, 22 november

VIK Hockey U20: Rögle, hemma, 22 november