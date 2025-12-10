Växjö vann trots uppryckning av HV 71

Växjö segrade – 4–2 mot HV 71

Växjös femte seger på de senaste sex matcherna

Daniel Floryk matchvinnare för Växjö

Matchen mellan Växjö och HV 71 i U20 nationell södra slutade 4–2 (3–0, 1–1, 0–1). Hemmalaget Växjö gjorde en riktigt stark första period och ledde med 3–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att HV 71 lyfte sig.

Segern var Växjös femte på de senaste sex matcherna.

Färjestad nästa för Växjö

Växjö stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 1.45 i andra perioden nätade Ville Svensson framspelad av Morgan Anderberg och Emon Kulmala och gjorde 4–0.

HV 71:s William Bundgaard gjorde 4–1 efter 17.50 på pass av Liam Andersson och William Morin.

Noel Skarby såg till att HV 71 reducerade igen efter 8.21 i tredje perioden. 4–2-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Växjö nu ligger på sjunde plats i tabellen. HV 71 är på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har HV 71 vunnit.

Lördag 10 januari spelar Växjö borta mot Färjestad 16.15 och HV 71 mot Rögle hemma 14.00 i Prolympiahallen.

Växjö–HV 71 4–2 (3–0, 1–1, 0–1)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (1.45) Albin Laksonen (Ludwig Hellgren), 2–0 (8.59) Emon Kulmala (Ville Svensson, Malte Brolin), 3–0 (16.35) Daniel Floryk (Melker Hof, Noa Bräutigam).

Andra perioden: 4–0 (21.45) Ville Svensson (Morgan Anderberg, Emon Kulmala), 4–1 (37.50) William Bundgaard (Liam Andersson, William Morin).

Tredje perioden: 4–2 (48.21) Noel Skarby.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Växjö: Färjestads BK, borta, 10 januari 16.15

HV 71: Rögle, hemma, 10 januari 14.00