Växjö vann på bortaplan mot SSK U20

Växjö segrade – 4–2 mot SSK U20

Olle Ågren matchvinnare för Växjö

Fjärde raka nederlaget för SSK U20

Växjö segrade på bortaplan efter underläge i Scaniarinken mot SSK U20 i U20 nationell södra. 2–4 (1–0, 0–2, 1–2) slutade matchen på lördagen.

I och med detta har SSK U20 fyra förluster i rad.

SSK U20–Växjö – mål för mål

Hugo Zetterlund gav SSK U20 ledningen efter 14.08.

Växjö kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.17 i andra perioden genom Ola Palme assisterad av Max Isaksson. Växjö gjorde också 1–2 efter 15.27 i andra perioden när Max Isaksson fick träff på pass av Daniel Floryk.

Växjö gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Olle Ågren och Noa Bräutigam och punkterade matchen.

SSK U20 reducerade dock till 2–4 genom Alexander Hjorth när bara en minut återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

SSK U20 har en vinst och fyra förluster och 17–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Växjö har två vinster och tre förluster och 15–14 i målskillnad.

SSK U20 stannar därmed på femte plats och Växjö på åttonde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Växjö Lakers HC vann de två första mötena. Södertälje SK vann senast lagen möttes.

Söndag 1 februari 12.00 möter SSK U20 Frölunda hemma i Scaniarinken medan Växjö spelar borta mot VIK Hockey U20.

SSK U20–Växjö 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (14.08) Hugo Zetterlund.

Andra perioden: 1–1 (23.17) Ola Palme (Max Isaksson), 1–2 (35.27) Max Isaksson (Daniel Floryk).

Tredje perioden: 1–3 (53.38) Olle Ågren (Ludwig Hellgren, Rasmus Fredh), 1–4 (59.08) Noa Bräutigam (Olle Ågren), 2–4 (59.28) Alexander Hjorth (Axel Klingvall, William Odelius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 1-1-3

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

SSK U20: Frölunda, hemma, 1 februari 12.00

Växjö: VIK Västerås HK, borta, 1 februari 12.00