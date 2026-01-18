Växjö tog klar seger – höll nollan mot VIK Hockey U20

Växjö vann med 5–0 mot VIK Hockey U20

Albin Laksonen matchvinnare för Växjö

Tredje raka förlusten för VIK Hockey U20

Fem mål framåt och hållen nolla. Växjö tog en klar seger hemma mot VIK Hockey U20 i U20 nationell södra. Slutresultatet blev 5–0 (2–0, 2–0, 1–0).

VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen tyckte till om matchen:

– Känslan efter matchen är att vi inte räcker till. Vi behöver bli bättre på att jobba klart i alla situationer och ta mer skit jobb för varandra. Så efter denna helg så har vi gått några steg ner på trappan som vi hade tagit oss upp till, men det är bara att fortsätta jobba med det dagliga så tar vi oss uppåt igen.

Växjö–VIK Hockey U20 – mål för mål

Albin Laksonen gav Växjö ledningen efter åtta minuter på pass av Olle Ågren. 2–0 kom efter 10.51 när Melker Hof hittade rätt.

Efter 3.14 i andra perioden nätade Ludwig Hellgren på pass av Olle Karlsson och Albin Laksonen och gjorde 3–0. Olle Ågren gjorde dessutom 4–0 efter 12.05 framspelad av Emon Kulmala och Liam Pettersson.

Ville Svensson gjorde också 5–0 efter förarbete av Daniel Floryk och Melker Hof efter 19.14 i tredje perioden.

Växjö har två segrar och tre förluster och 15–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VIK Hockey U20 har en vinst och fyra förluster och 7–20 i målskillnad.

Det här betyder att Växjö ligger på sjunde plats i tabellen och VIK Hockey U20 är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Växjö Lakers HC vunnit.

Lördag 24 januari möter Växjö Frölunda hemma 13.00 och VIK Hockey U20 möter Rögle borta 17.00.

Växjö–VIK Hockey U20 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (8.55) Albin Laksonen (Olle Ågren), 2–0 (10.51) Melker Hof.

Andra perioden: 3–0 (23.14) Ludwig Hellgren (Olle Karlsson, Albin Laksonen), 4–0 (32.05) Olle Ågren (Emon Kulmala, Liam Pettersson).

Tredje perioden: 5–0 (59.14) Ville Svensson (Daniel Floryk, Melker Hof).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 2-0-3

VIK Hockey U20: 1-1-3

Nästa match:

Växjö: Frölunda, hemma, 24 januari 13.00

VIK Hockey U20: Rögle, borta, 24 januari 17.00