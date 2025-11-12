Två mål för Love Gath när Rögle vann mot Malmö

Seger för Rögle med 6–2 mot Malmö

Rögles Love Gath tvåmålsskytt

Isak Norlin matchvinnare för Rögle

Det blev Rögle som vann matchen hemma mot Malmö i U20 nationell södra på onsdagen. 6–2 (3–0, 2–1, 1–1) slutade matchen.

– Vi gör en av våra bästa förstaperioder för säsongen hittills och går rättvist hem med tre poäng. Vi kommer ut med hög fart, driver mycket puckar mot mål, sätter hög press och ger inte Malmö någon tid med pucken. Vi vinner många lösa puckar, är starka i närkamperna och dominerar perioden fullt ut och vinner skotten med hela 21–0 och går ledande in med 3–0 i paus. I andra perioden fortsätter vi med samma intensitet och fortsatt bra spel där vi skapar fler lägen än vad vi får utdelning på. Även om vi inte är helt nöjda med vår tredjeperiod så står vi upp bra defensivt och lyckas spela hem en stabil seger. En skön derbyvinst som vi kommer bygga vidare på och ger energi in till sista delen av serien innan jul, tyckte Rögles tränare Pontus Lägge, efter matchen.

Malmös lagledare Niklas Axelsson tyckte så här om matchen:

– Vi kommer inte alls upp i nivå och Rögle är bättre i det mesta.

Love Gath gjorde två mål för Rögle

Rögle stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.49 i mitten av perioden. Rögle gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Nils Bartholdsson och Love Gath.

Malmö reducerade dock till 5–1 genom Kalle Hemström med 3.29 kvar att spela av perioden. Malmö gjorde 5–2 genom Linus Anderberg efter 6.56 av matchen.

Rögle kunde dock avgöra till 6–2 med 6.06 kvar av matchen genom Love Gath.

Rögles Love Gath stod för två mål och ett assist och Oliver Dejbjerg Larsen hade tre assists.

Det här betyder att Rögle är kvar på andra plats och Malmö stannar på femte plats, i tabellen. Ett tapp för Malmö som låg på första plats så sent som den 17 oktober.

När lagen senast möttes vann Rögle med 4–3 efter avgörande på straffar.

I nästa match, lördag 22 november möter Rögle VIK Hockey U20 borta i ABB Arena Nord 16.30 medan Malmö spelar borta mot SSK U20 16.00.

Rögle–Malmö 6–2 (3–0, 2–1, 1–1)

U20 nationell södra, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (4.47) Edwin Myrestam (Nils Bartholdsson, Oliver Dejbjerg Larsen), 2–0 (7.50) Valter Engström (Eric Lindvall, Wille Lönqvist), 3–0 (12.36) Isak Norlin (Douglas Flygt, Oliver Dejbjerg Larsen).

Andra perioden: 4–0 (23.40) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen, Love Gath), 5–0 (28.05) Love Gath (Gregor Biber, Isak Norlin), 5–1 (36.31) Kalle Hemström (Joel Grossniklaus, Leo Lundblad).

Tredje perioden: 5–2 (46.56) Linus Anderberg (Ludvik Bakkevig), 6–2 (53.54) Love Gath (Edwin Myrestam, Noah Lund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-1-1

Malmö: 2-0-3

Nästa match:

Rögle: VIK Västerås HK, borta, 22 november

Malmö: Södertälje SK, borta, 22 november