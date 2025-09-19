Tuff match slutade med seger för Timrå J20 mot Björklöven

Timrå J20 segrade – 4–2 mot Björklöven

David Slacik matchvinnare för Timrå J20

Andra raka segern för Timrå J20

Det svängde i matchen i U20 nationell norra mellan Timrå J20 och Björklöven i SCA Arena. Bortalaget Björklöven hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Timrå J20 vände matchen och vann till slut med 4–2.

– Idag tycker jag att vi är det bättre laget. Vi ligger under med 2–1 inför sista perioden, men lyckas vända matchen då jag tycker att vi behåller tålamodet och fortsätter spela som vi sagt. Stor eloge till grabbarna som vänder på denna match, kommenterade Timrå J20:s tränare Andreas Molinder efter matchen.

Timrå J20–Björklöven – mål för mål

Första perioden var jämn. Björklöven inledde bäst och tog ledningen genom Rasmus Becker efter 5.49, men Timrå J20 kvitterade genom Edwin Annerstedt efter 13.37. Efter 10.29 i andra perioden slog Rocco Meneghetti till, på pass av Gustav Öberg Andersson och Måns Ågren och gav Björklöven ledningen. Timrå J20 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Kristianssons 4–2-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Timrå J20 har nu sex poäng efter fyra spelade matcher medan Björklöven är utan poäng efter tre matcher.

Onsdag 1 oktober 19.00 spelar Timrå J20 borta mot Brynäs. Björklöven möter AIK hemma lördag 27 september 16.00.

Timrå J20–Björklöven 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (5.49) Rasmus Becker (Jacob Söderberg-Nelson, Oscar Djurberg), 1–1 (13.37) Edwin Annerstedt.

Andra perioden: 1–2 (30.29) Rocco Meneghetti (Gustav Öberg Andersson, Måns Ågren).

Tredje perioden: 2–2 (46.10) Elias Hedlund (Edwin Annerstedt), 3–2 (49.44) David Slacik (Emil Stadin, Wilmer Salzer), 4–2 (58.44) Alex Kristiansson (David Slacik).

Nästa match:

Timrå J20: Brynäs IF, borta, 1 oktober

Björklöven: AIK, hemma, 27 september