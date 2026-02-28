Tuff match slutade med seger för Björklöven mot Skellefteå AIK U20

Björklöven segrade – 3–1 mot Skellefteå AIK U20

Philip Hemmyr tvåmålsskytt för Björklöven

Andra raka nederlaget för Skellefteå AIK U20

Det svängde i matchen i U20 nationell norra mellan Björklöven och Skellefteå AIK U20. Bortalaget Skellefteå AIK U20 hade ledningen i början av tredje perioden, med 1–0, men Björklöven vände matchen och vann till slut med 3–1.

Philip Hemmyr gjorde två mål för Björklöven

Den första perioden slutade 0–0.

4.38 in i andra perioden spräckte Skellefteå AIK U20 nollan genom Elis Hansson på passning från Douglas Johnsson och Johan Stenberg.

Björklöven vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i tredje perioden. Björklövens mål gjordes av Philip Hemmyr 2 och Oscar Djurberg. Djurbergs 3–1-mål kom med 30 sekunder kvar av matchen.

Med tre omgångar kvar är Björklöven sist i serien medan Skellefteå AIK U20 är på nionde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 mars. Då möter Björklöven Luleå 11.00. Skellefteå AIK U20 tar sig an Modo Hockey U20 borta 12.00.

Björklöven–Skellefteå AIK U20 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

U20 nationell norra

Andra perioden: 0–1 (24.38) Elis Hansson (Douglas Johnsson, Johan Stenberg).

Tredje perioden: 1–1 (49.52) Philip Hemmyr (Bruno Osmanis, Jacob Söderberg-Nelson), 2–1 (50.10) Philip Hemmyr (Bruno Osmanis, Jacob Söderberg-Nelson), 3–1 (59.30) Oscar Djurberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

Skellefteå AIK U20: 1-1-3

Nästa match:

Björklöven: Luleå HF, hemma, 1 mars 11.00

Skellefteå AIK U20: Modo Hockey, borta, 1 mars 12.00