Tre poäng till SSK U20 efter avgörande i slutperioden mot HV 71

SSK U20 segrade – 2–0 mot HV 71

Hugo Zetterlund matchvinnare för SSK U20

SSK U20:s fjärde seger

SSK U20 vann hemma mot HV 71 i U20 nationell södra med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan SSK U20 avgjorde.

Linköping nästa för SSK U20

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

I tredje perioden gjorde SSK U20 1–0 efter 5.41 genom Hugo Zetterlund framspelad av William Odelius och Axel Klingvall. Och med bara 1.49 kvar satte Karl Sterner 2–0 på pass av Nils Håkansson och William Odelius.

För SSK U20 gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan HV 71 är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Södertälje SK med 4–1.

SSK U20 möter Linköping i nästa match hemma söndag 19 oktober 12.00. HV 71 möter samma dag VIK Hockey U20 borta.

SSK U20–HV 71 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Tredje perioden: 1–0 (45.41) Hugo Zetterlund (William Odelius, Axel Klingvall), 2–0 (58.11) Karl Sterner (Nils Håkansson, William Odelius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U20: 2-1-2

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

SSK U20: Linköping HC, hemma, 19 oktober

HV 71: VIK Västerås HK, borta, 19 oktober