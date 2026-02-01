Tre poäng till Modo Hockey U20 efter avgörande i slutperioden mot Björklöven

Modo Hockey U20 segrade – 3–2 mot Björklöven

Modo Hockey U20:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Oliver Svensson matchvinnare för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 vann hemma mot Björklöven i U20 nationell norra med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Modo Hockey U20 avgjorde.

Segern var Modo Hockey U20:s sjunde på de senaste nio matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Brynäs nästa för Modo Hockey U20

Ola Hyldmo gjorde 1–0 till Modo Hockey U20 efter 13.51 på passning från Rasmus Ommedal Ohrstrand och Sebastian Peter.

Björklöven kvitterade till 1–1 genom Joakim Engholm i andra perioden.

Efter 11.09 gjorde Modo Hockey U20 2–1 genom Kalle Byström.

Björklöven kvitterade till 2–2 genom Bruno Osmanis efter 20.00 av perioden.

14.00 in i tredje perioden satte Oliver Svensson pucken och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Modo Hockey U20 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Björklöven är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Modo Hockey U20 möter Brynäs i nästa match hemma lördag 14 februari 16.00. Björklöven möter samma dag Timrå U20 hemma.

Modo Hockey U20–Björklöven 3–2 (1–0, 1–2, 1–0)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (13.51) Ola Hyldmo (Rasmus Ommedal Ohrstrand, Sebastian Peter).

Andra perioden: 1–1 (28.52) Joakim Engholm (Dexter Strömgren, Max Gustafsson), 2–1 (31.09) Kalle Byström (Rasmus Ommedal Ohrstrand, Sebastian Peter), 2–2 (40.00) Bruno Osmanis (Jacob Söderberg-Nelson, Rasmus Becker).

Tredje perioden: 3–2 (54.00) Oliver Svensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 3-1-1

Björklöven: 2-0-3

Nästa match:

Modo Hockey U20: Brynäs IF, hemma, 14 februari 16.00

Björklöven: Timrå, hemma, 14 februari 16.00