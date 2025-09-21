Tre poäng för SSK J20 hemma mot Örebro Hockey J20

SSK J20-seger med 4–1 mot Örebro Hockey J20

Filip Holst avgjorde för SSK J20

Andra raka segern för SSK J20

Det blev hemmalaget SSK J20 som vann mot Örebro Hockey J20 i U20 nationell södra. 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) slutade matchen på söndagen.

SSK J20–Örebro Hockey J20 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Örebro Hockey J20 gjorde 0–1 genom Philip Larsson efter 5.54 i andra perioden.

Balazs Bendeguz Ven och Filip Holst gjorde att SSK J20 vände till underläget till ledning med 2–1. Även i tredje perioden var det SSK J20 som dominerade och gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål i slutet av perioden av Nils Håkansson och Axel Klingvall.

SSK J20:s Nils Håkansson stod för ett mål och två assists.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Örebro Hockey J20 är på fjärde plats.

SSK J20 tar sig an Rögle i nästa match hemma lördag 27 september 12.00. Örebro Hockey J20 möter HV 71 hemma söndag 28 september 12.30.

SSK J20–Örebro Hockey J20 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

U20 nationell södra, Scaniarinken

Andra perioden: 0–1 (25.54) Philip Larsson (Alexander Command, Noah Pettersson Askling), 1–1 (31.40) Balazs Bendeguz Ven (Ian Petronijevic Lepsa, Nils Håkansson), 2–1 (33.33) Filip Holst (Hugo Zetterlund, Balazs Bendeguz Ven).

Tredje perioden: 3–1 (55.47) Nils Håkansson (Axel Diberius, Winston Cummings), 4–1 (59.53) Axel Klingvall (Nils Håkansson).

Nästa match:

SSK J20: Rögle, hemma, 27 september

Örebro Hockey J20: HV 71, hemma, 28 september